В административно-деловом центре Туркестана активно ведутся строительные работы

Из 1536 - 1200 квартир (20 жилых домов) относятся к категории арендного жилья, а остальные 6 домов или 336 квартир - кредитное жилье.

Сегодня в административно-деловом центре города Туркестан аким области Жансеит Туймебаев ознакомился с ходом строительства 26 пятиэтажных жилых домов, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что из 1536 - 1200 квартир (20 жилых домов) относятся к категории арендного жилья, а остальные 6 домов или 336 квартир - кредитное жилье.

Следует подчеркнуть, строительство 11 из 20 жилых домов (660 квартир) началось в сентябре текущего года, срок сдачи - апрель 2019 года. Кроме того, в ноябре следующего года намерены завершить строительство оставшихся 9 жилых домов (540 квартир). Строительство кредитного жилья, а именно 6 жилых домов на 336 квартир ведется за счет средств АО «СПК Туркестан» и частного застройщика. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован в июне 2019 года.

Напомним, в текущем году в микрорайоне «Отырар» в рамках государственно-частного партнерства сдали в эксплуатацию детский сад на 280 мест. Более того, к началу следующего учебного года запланировано ввести в эксплуатацию новую школу на 900 мест.

Стоит отметить, на сегодняшний день в административно-деловом центре города Туркестан уже начато строительство нового административного здания, Дома управлений и департаментов, а также 5-звездочной гостиницы «Риксос».

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