Чтобы в доме было тепло. Акмолинская область готова к морозам

Чтобы обеспечить текущей зимой топливом все населенные пункты и предприятия в области заготовлено более 755 тысяч тонн угля.

В северных регионах Казахстана морозы в зимнее время достигают отметки до минус 35-ти градусов. Поэтому в Акмолинской области еще с весны начинается подготовка к очередному отопительному сезону, сообщает Zakon.kz.

Так, чтобы обеспечить текущей зимой топливом все населенные пункты и предприятия в области заготовлено более 755 тысяч тонн угля. Летом отремонтировано 643 центральных и 1862 котельные социальных учреждений.

В этом году в поселках Шантобе и городе Есиль построены новые котельные, передает управление внутренней политики.

Накануне Дня Независимости Республики Казахстан в селе Шантобе города Степногорск котельная введена в эксплуатацию. Котельная отапливает 103 объекта, среди которых 88 жилых дома, государственные и частные учреждения.

В Есиле запущена центральная котельная с новыми разводящими сетями. Это крупнейший (стоимость почти 7 млрд. тенге) из акмолинских проектов, реализуемых в рамках государственной программы инфраструктурного развития "Нұрлы жол". Строящийся за чертой города объект позволит упразднить десять котельных, расположенных в Есиле. Это значительно решает вопрос экологических загрязнений населенного пункта, избавляя жилые дворы домов от шлака и угольной пыли.

При строительстве котельных предусмотрена установка нового энергосберегающего оборудования, что дает возможность сократить государственные расходы на топливо и содержание объектов теплоснабжение. К примеру, по предварительным подсчетам коммунальных служб котельная поселка Шантобе позволяет сэкономить до 81 млн. тенге в год.

Немаловажное полезное свойство при строительстве котельных предусмотрено за счет применения экологически чистых материалов и изоляционных материалов, передовых технологий отечественного опыта в области проектирования и строительства.

Стоит отметить, что при выборе оборудования и материалов для строительства котельных и вспомогательных инженерных сетей приоритет направлен на отечественных производителей. К примеру, основное котельное и вспомогательное оборудование, а также теплоизолированные трубы и кабельная продукция - казахстанского производства.

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