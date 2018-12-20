Путин прокомментировал возможность ядерной войны

Путин заявил, что представить дальнейшее развитие событий трудно.

Президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции прокомментировал возможность ядерной войны. "Первый канал" попросил главу государства "успокоить" россиян, сообщает Рамблер.

Президент заявил, что опасность подобного сценария в мире недооценивают. Он подчеркнул, что это может привести к гибели цивилизации и даже планеты.

Путин напомнил о выходе США из договора по ПРО. Из-за этого шага России пришлось модернизировать вооружения. В итоге Россия получила преимущество. Теперь США хотят отказаться от договора о РСМД (о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), отметил Путин.

"Пусть потом не пищат, что мы добиваемся своих преимуществ", — заявил президент.

Путин заявил, что представить дальнейшее развитие событий трудно.

"Если эти ракеты [средней и меньшей дальности] появятся в Европе, что нам делать?" — сказал он.

Россия будет вынуждена ответить, чтобы обеспечить свою безопасность, подчеркнул он.

По словам главы государства, на Западе обсуждают идею использования ядерного оружия с малым зарядом. Однако применение таких вооружений может привести к глобальной катастрофе.

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