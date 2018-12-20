В АДГСПК объяснили госорганам, что делать для исключения переработок сотрудников

Председатель агенства предупредил руководителей госорганов, ответственных секретарей министерств и руководителей аппаратов акимов областей о необходимости полного устранения переработок.

Директор департамента контроля в сфере государственной службы Равиль Тюлебаев рассказал, как госорганам следует избегать переработок сотрудников, сообщает Zakon.kz.

Массовое пребывание служащих на рабочих местах свыше установленного восьмичасового рабочего дня приводит не только к нарушению прав госслужащих, но и к увеличению административных расходов. Для недопущения подобного в агентстве предложили следующие меры:

- наряду с пересмотром организационной культуры в госорганах (сокращение документооборота, сокращение количества и времени совещаний и т.д.), проработать до конца т.г. вопрос внедрения "гибкого рабочего графика" в министерствах, их ведомствах и терподразделениях;

- обеспечить внедрение СКУД с одновременной интеграцией с информационной системой Е-кызмет с фиксацией времени входа и выхода сотрудников посредством использования магнитных карт;

-до конца года внедрить систему автоматического отключения компьютеров после восьмичасового рабочего дня с правом продления исключительно с разрешения Ответственного секретаря;

- ввести учет лиц, привлеченных к сверхурочной работе и обеспечить компенсацию в соответствии с действующим законодательством.

Представителем Агентства озвучены принятые меры по установлению эффективного трудового распорядка дня государственных служащих.

"В целях снижения количества совещаний принято распоряжение премьер-министра. В рамках распоряжения предусмотрены рекомендации по организации совещаний и заседаний консультативно-совещательных органов (далее – КСО) под председательством премьер-министра, его заместителей, а также в центральных и местных исполнительных органах. Проведение совещаний и заседаний КСО предусмотрено только в рабочее время (с 9:00 до 17:00 час), с максимальным сокращением их продолжительности. Исключаются факты одновременного присутствия на совещаниях нескольких представителей одного государственного органа. Также в рамках исполнения рекомендаций государственным органам поручено при проведении совещаний и заседаний КСО использовать формат селекторной и видеоконференцсвязи", - сообщил Равиль Тюлебаев.

Глава агентства Алик Шпекбаев уже сообщал о 113 нарушениях рабочего графика, обнаруженных в госорганах.

"Для принятия мер в отношении нарушителей трудового законодательства мы направили представления на имя первых руководителей госорганов. Кроме того, по нарушениям, имеющим системный характер, отправили материалы в инспекцию труда для проверки и рассмотрения административной ответственности руководителей госорганов", - отметил председатель АДГСПК РК.

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