В 2019 году будет осуществлен полный переход на применение онлайн-ККМ

Будут расширяться виды деятельности, при осуществлении которых налогоплательщики применяют онлайн-контрольно-кассовые машины.

С 23 декабря 2018 года вступает в силу приказ министра финансов, согласно которому налогоплательщики должны применять контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи данных при денежных расчетах, передает пресс-служба Министерства финансов РК.

Со следующего года, поквартально, будут расширяться виды деятельности, при осуществлении которых налогоплательщики применяют онлайн-контрольно-кассовые машины.

В течение 2019 года на ежеквартальной основе на применение онлайн-ККМ будут переведено 633 вида деятельности:

с 1 апреля 2019 года 323 вида деятельности;

с 1 июля 2019 года 86 видов деятельности;

с 1 октября 2019 года 224 вида деятельности.

Таким образом, в течение 2019 года будет осуществлен полный переход на применение онлайн-ККМ. Требования по применению онлайн-ККМ не распространяются на налогоплательщиков, осуществляющих свою деятельность на территориях, где отсутствуют сети телекоммуникаций общего пользования.

При этом настоящий приказ определяет лишь виды деятельности, при осуществлении которых налогоплательщики будут обязаны применять онлайн-ККМ.

Порядок применения ККМ регламентируется статьей 166 Налогового кодекса. Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 1 статьи 166 Налогового кодекса на территории Республики Казахстан денежные расчеты производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин.

Требование по применению ККМ не распространяется на денежные расчеты:

1) физических лиц;

2) адвокатов и медиаторов;

3) индивидуальных предпринимателей (кроме реализующих подакцизные товары), осуществляющих деятельность:

по патенту до 1 января 2020 года;

через нестационарные торговые объекты на территории открытых торговых рынков до 1 января 2019 года;

в рамках специального налогового режима на основе уплаты единого земельного налога до 1 января 2020 года;

4) в части оказания услуг населению по перевозкам в общественном городском транспорте с выдачей билетов;

5) Национального Банка Республики Казахстан;

6) банков второго уровня.

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