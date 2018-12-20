Сотрудник алматинского спецЦОНа, уличенный в работе через "помогаек", уволен

В отношении второго работника госоргана, который также подозревается во взятке, продолжается расследование.

Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Алматы провела служебное расследование в отношении сотрудника спецЦОНа, который за денежное вознаграждение ускорял очередь. Об этом на площадке Региональной службы коммуникаций сообщил директор госкорпорации Галым Каркинбаев, передает корреспондент BNews.kz.

В госкорпорации прокомментировали инцидент в спецЦОНе, несколько сотрудников которого договорились с "помогайками" и предлагали гражданам услуги по ускорению.

"Что касается "помогаек", мы отрабатываем совместно с уполномоченными органами. Также проведено внутреннее расследование. В отношении одного сотрудника, который договорился с "помогайками", уже приняты меры по ст. 247 УК РК ". Он уволен, также на него наложен штраф. Сумма взятки составила 4000 и 7000 тенге. Но это общественный бич - можно так сказать, потому что эти люди никому не подчиняются. По второму работнику проверки продолжаются, если его вина будет доказана, ему также грозит увольнение", - сказал Каркинбаев.

В ведомстве также назвали первопричины сложенной ситуации.

"Это все идет от загруженности. Допустим, самый большой спецЦон №1 по технологическому процессу способен принять 500 человек, однако в пиковой ситуации там обслуживается до 3000, 60% из них иногородние. Мы рады, конечно, что более качественно и своевременно оказываем услуги, но нужно понимать, что само здание не выдерживает поток этих людей. В этом направлении ведётся работа совместно с акиматом. Госкорпорацией инициировано открытие дополнительно двух ЦОНов в Наурызбайском районе и Жетысуйском районе. Также мы хотим в восточном направлении в сторону аэропорта открыть еще один спецЦОН, потому что потребность есть", - добавил Галым Каркинбаев.

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