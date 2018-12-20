Фонд Дениса Тен ознакомил общественность Казахстана со своей деятельностью

Первыми результатами деятельности Фонда стала, в частности, организация мастер-классов для юных казахстанских фигуристов с участием звезд фигурного катания.

Основанный в августе т. г. Фонд Дениса Тен (далее - Фонд) провел в четверг, 20 декабря т. г., первую встречу с представителями общественности Казахстана, в которой участвовали журналисты, а также сотрудники дочерних компаний АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек". Мероприятие состоялось в г. Астана в здании АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя организация Холдинга "Байтерек").

В ходе встречи члены Попечительского Совета Фонда сообщили о планах данной организации на 2019 год и первых результатах работы Фонда. В состав Попечительского Совета входят, в частности, заслуженный тренер СССР, мастер спорта СССР международного класса Татьяна Тарасова, глава Национальной Федерации конькобежцев, председатель правления БРК Болат Жамишев, кинорежиссёр Тимур Бекмамбетов, президент АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания" Сергей Кан, а также другие лица. Возглавляет Попечительский Совет Фонда вице-министр культуры и спорта РК Ерлан Кожагапанов.

"Ключевым направлением деятельности Фонда является популяризация и развитие в Казахстане фигурного катания, в том числе эффективная селекция кадров для спорта высших достижений. В планах есть создание в нашей стране Академии фигурного катания. Это только часть тех начинаний и планов, которыми жил казахстанский фигурист, призер Олимпийских игр Денис Тен", - отметила директор Фонда Оксана Тен на пресс-конференции, состоявшейся в рамках встречи.

Первыми результатами деятельности Фонда стала, в частности, организация мастер-классов для юных казахстанских фигуристов с участием четырёхкратного чемпиона мира, трёхкратного чемпиона Европы Алексея Ягудина, а также двукратной чемпионки мира среди юниоров, фигуристки Елены Радионовой.

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