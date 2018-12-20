Подробности смертельного ДТП в Костанайской области сообщили в полиции
Еще два человека попали в больницу.
Фото : кадр видео20 декабря 2018, 17:56
Стали известны подробности смертельного ДТП в Костанайской области, передает Zakon.kz.
"20 декабря около 09.00 часов утра на автодороге Рудный - Качары произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашин марок Audi и Daewoo Nexia. В результате столкновения три человека погибли, два человека с различными ранениями доставлены в больницу", - сообщили в пресс-службе ДП региона.
В настоящее время проводится расследование, обстоятельства выясняются.
Ранее в Сети появилось видео, на котором автомобиль полностью сгорел в результате лобового столкновения.
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