Подробности смертельного ДТП в Костанайской области сообщили в полиции

Еще два человека попали в больницу.

Фото : кадр видео

Стали известны подробности смертельного ДТП в Костанайской области, передает Zakon.kz. "20 декабря около 09.00 часов утра на автодороге Рудный - Качары произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашин марок Audi и Daewoo Nexia. В результате столкновения три человека погибли, два человека с различными ранениями доставлены в больницу", - сообщили в пресс-службе ДП региона. В настоящее время проводится расследование, обстоятельства выясняются. Ранее в Сети появилось видео, на котором автомобиль полностью сгорел в результате лобового столкновения.

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