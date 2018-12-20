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Трамп заявил, что борьбой с ИГ должны заниматься Россия, Иран и Сирия

При этом он отметил, что уход американских войск из Сирии "не был сюрпризом"

Фото : © AP Photo/Evan Vucci20 декабря 2018, 18:15

Президент США Дональд Трамп заявил, что борьбой с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РК) должны в первую очередь заниматься Россия, Иран и Сирия, так как они являются ее врагами в силу своей географической близости к региону. Об этом американский лидер написал в четверг на своей личной странице в Twitter, комментируя свой приказ о выводе американских войск из Сирии. Об этом пишет ТАСС.

"Уход из Сирии не был сюрпризом, - написал лидер США. - Я вел кампанию в поддержку этого в течение нескольких лет, и шесть месяцев назад, когда я совершенно публично заявил о желании предпринять такой шаг, я согласился с тем, чтобы остаться дольше".

"Россия, Иран, Сирия и другие являются местными врагами ИГ, - добавил Трамп. - <...> Пришло время вернуться домой и восстановиться. Сделаем Америку великой снова!"


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