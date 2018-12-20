Трамп заявил, что борьбой с ИГ должны заниматься Россия, Иран и Сирия

При этом он отметил, что уход американских войск из Сирии "не был сюрпризом"

Президент США Дональд Трамп заявил, что борьбой с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РК) должны в первую очередь заниматься Россия, Иран и Сирия, так как они являются ее врагами в силу своей географической близости к региону. Об этом американский лидер написал в четверг на своей личной странице в Twitter, комментируя свой приказ о выводе американских войск из Сирии. Об этом пишет ТАСС.

"Уход из Сирии не был сюрпризом, - написал лидер США. - Я вел кампанию в поддержку этого в течение нескольких лет, и шесть месяцев назад, когда я совершенно публично заявил о желании предпринять такой шаг, я согласился с тем, чтобы остаться дольше".

"Россия, Иран, Сирия и другие являются местными врагами ИГ, - добавил Трамп. - <...> Пришло время вернуться домой и восстановиться. Сделаем Америку великой снова!"

Getting out of Syria was no surprise. I’ve been campaigning on it for years, and six months ago, when I very publicly wanted to do it, I agreed to stay longer. Russia, Iran, Syria & others are the local enemy of ISIS. We were doing there work. Time to come home & rebuild. #MAGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 декабря 2018 г.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!