В столице Иордании появилась улица в честь Астаны

Города-побратимы Астана и Амман укрепляют экономическое и культурное сотрудничество.

Бахыт Султанов посетил с официальным визитом Амман, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Города-побратимы Астана и Амман укрепляют экономическое и культурное сотрудничество: сегодня одной из центральных улиц столицы Иордании присвоено имя столицы Казахстана – Астана.

В торжественной церемонии открытия приняли участие аким столицы Казахстана Бахыт Султанов и мэр столицы Иордании – Аммана – Юсуф аль-Шауариба.

Сложившиеся дружеские отношения между Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и Королем Иордании Абдаллой II являются примером для подражания и служат интересам двух наших стран, отметил в своем выступлении Бахыт Султанов. Он выразил благодарность за внимание к деятельности казахстанского лидера: как известно, в 2010 году одной из центральных улиц столицы Иордании присвоено имя президента Казахстана.

"Мы благодарны всем амманцам за дань уважения нашему Елбасы. Только что мы с его Превосходительством г-ном Шауариба посетили улицу Нурсултана Назарбаева и ознакомились с ее развитием. И вот открываем улицу, названную в честь столицы Казахстана. Символично, что это происходит в год 20-летнего юбилея молодой Астаны. Убежден, что это даст новый импульс жителям наших городов и стран к дальнейшему сближению", – подчеркнул Б. Султанов.

В свою очередь мэр Аммана Юсуф аль-Шауариба также выразил уверенность в продолжении плодотворного сотрудничества столиц двух стран.

"Наши народы связывают образцовые отношения и, конечно же, политическая дружба глав наших стран. Астана является эталоном современного города и примером для подражания. Поэтому для нас честь, что в столице Иордании открылась улица Астана, которая станет олицетворением нашей дружбы и плодотворного сотрудничества", – сказал Юсуф аль-Шауариба.

"Наш визит в Амман является прекрасной возможностью для дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества в области урбанистического развития. Мы знаем, что в Аммане реализуется ряд крупных реформ и проектов в сфере транспорта, озеленения, строительства и смарт-технологий, упрощения и автоматизации административных процедур и улучшения бизнес-среды. В Астане также ведется активная работа в данных направлениях. Уверен, нам есть чем поделиться друг с другом по этим вопросам. Мы готовы к обмену опытом и наработками", – подчеркнул Султанов.

Он также напомнил мэру Аммана, что с начала года в столице Казахстана функционирует международный финансовый центр "Астана" и пригласил иорданских бизнесменов принять участие в его работе.

Напомним, в январе 2012 года в Астане увековечили память Его Величества покойного Короля Иордании Хусейна бен Талала.

Соглашение между акиматом Астаны и муниципальным органом города Амман об установлении побратимских отношений подписано 8 ноября 2005 года.

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