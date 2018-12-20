В США отсидевший 17 лет двойник преступника получит миллион долларов

Мужчину приговорили к тюремному заключению за ограбление женщины в 1999 году.

Американец получит более миллиона долларов от штата Канзас за то, что по ошибке провел в тюрьме 17 лет за преступление, совершенное его двойником. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Kansas City News.

Мужчину приговорили к тюремному заключению за ограбление женщины в 1999 году, однако спустя 17 лет за решеткой сокамерники заметили, что осужденный напоминает им другого человека.

Адвокаты сумели найти этого человека, который, как выяснилось впоследствии, жил гораздо ближе к месту преступления. Он оказался не только двойником, но и тезкой заключенного. В июне 2017 года в суде жертва ограбления, сопоставив фотографии двух мужчин, не смогла определить, кто именно из них был преступником. Защита осужденного также представила дополнительные доказательства в его пользу.

После этого 42-летнего американца освободили из тюрьмы, а 18 декабря стало известно, что штат заплатит ему компенсацию общей суммой в 1 103 945 долларов. С него сняли все обвинения. Прокурор также заявил, что против двойника мужчины не будут выдвигаться обвинения, и назвал это дело самым невероятным за все 27 лет его профессиональной деятельности.

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