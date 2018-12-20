Яркий концерт в честь 90-летия Чингиза Айтматова прошел в "Астана Опера"

Концерт открыл министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.

На сцене главного театра страны при поддержке Министерства культуры и спорта РК и при участии "Қазақ әуендері" состоялся литературно-музыкальный вечер "Адамзаттың Айтматовы" в честь 90-летия Чингиза Айтматова, передает Zakon.kz.

Концерт открыл министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы словами о мировом значении великого писателя, мыслителя и гуманиста Чингиза Айтматова. Министр культуры Кыргызстана Азамат Жаманкулов поблагодарил своего казахстанского коллегу за отношение к творчеству выдающегося писателя как к великой духовной ценности.

Чингиз Айтматов покорил мир своим многогранным талантом и высокими гуманистическими идеалами, поэтому в прошлом году Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) объявила 2018 год – Годом Айтматова. Так, мероприятия, посвященные его юбилею, широко отмечаются мировой общественностью. На официальном уровне его почтили в Великобритании, Германии, Турции, Бельгии, Австрии, США, Китае, Японии, Малайзии, Иране, России, Украине, Беларуси, Азербайджане, Таджикистане, Узбекистане и, конечно, в Казахстане.

На вечере в "Астана Опера" присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Казахстан Жээнбек Кулубаев, представители творческой интеллигенции Казахстана и Кыргызстана. После завершения концерта сын Чингиза Айтматова – Аскар Айтматов отметил, что насыщенная программа в полной мере отразила многогранное творчество его отца. Он подчеркнул, что счастлив видеть в репертуаре казахстанских театров произведения Чингиза Айтматова.

- Я хотел бы поблагодарить за прекрасный вечер министра культуры и спорта РК Арыстанбека Мухамедиулы, а также всех артистов за высочайший уровень исполнения. Представленная программа была достойна имени моего отца.

Благодаря современным театральным технологиям, каждый номер сопровождался яркими световыми и 3D-эффектами, видеорядом, в том числе фрагментами из кинофильмов по произведениям писателя.

Слушателей до слез тронул монолог Толгонай из спектакля "Материнское поле" по повести Ч. Айтматова в исполнении актрисы Государственного академического казахского музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева Народной артистки РК Гульжанат Аспетовой. Большое впечатление на публику произвело выступление артистов балета Кыргызского национального академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева. Отрывок из повести "Белый пароход" Ч. Айтматова проникновенно читала Заслуженная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, Заслуженная артистка Казахстана Наталья Аринбасарова, которая исполнила главную роль в фильме "Первый учитель" по одноименной повести писателя.

В программе вечера также приняли участие Народный артист СССР и Республики Казахстан, лауреат государственных премий РК Алибек Днишев, Заслуженная артистка Казахстана, лауреат Государственной премии РК Майра Мухамедкызы и многие другие деятели культуры. Воспоминаниями о Чингизе Айтматове поделился известный казахстанский поэт и писатель М. Шаханов.

В переполненном зале было много молодежи, которая восторженно встретила все представленные номера. Публике были близки духовно-нравственные ценности, отраженные в произведениях великого писателя.

С уверенностью можно сказать, что литературно-музыкальный вечер "Адамзаттың Айтматовы" стал творческим приношением великому писателю и человеку Чингизу Айтматову.

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