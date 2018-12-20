Кабинет проектировался с учетом рекомендаций и мирового опыта: во внимание бралась каждая деталь, вплоть до цвета обои или выбора мягких игрушек, что сейчас красуются на стеллажах.

В полиции Алматы открыли кабинет для допроса несовершеннолетних, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Алматы.

Речь идет о совершенствовании процедуры допроса детей, ставших жертвами или свидетелями преступлений. В качестве пилота в разрезе города Алматы выбрано Управление полиции Бостандыкского района.

"Сегодня состоялось официальное открытие кабинета для допроса несовершеннолетних. Специальное помещение оборудовано рабочими местами следователя и детского психолога. А это значит, что созданы благоприятные условия для допроса детей, которые нередко могут дать ценную для следствия информацию, способствующую в дальнейшем оперативному раскрытию преступления", - уточнил на презентации заместитель начальника Департамента полиции города Алматы полковник полиции Санжар Адилов.

Пилотный проект реализован при активном содействии Общественного фонда "Дети под защитой" и гражданского сообщества.

"Его цель - создать для пострадавших от преступлений детей условия, нивелирующие негативные последствия для их психики. Очень тяжело ребенку, который, скажем так, пережил насилие, снова с глазу на глаз встречаться с преступником, опознавать его, учувствовать в проведении следственного эксперимента. Это очередной удар по его душевному состоянию. Поэтому очень важно, в каких условиях с ребенком работают специалисты сразу после пережитой боли и важно, не нанести ему психологическую травму", - резюмировала инициатор проекта, журналист, общественный деятель Сандугаш Дуйсенова.

В свою очередь, руководитель ОФ "Дети под защитой" Жанна Ахметова, отметила, что этот кабинет проектировался с учетом их рекомендаций и мирового опыта: во внимание бралась каждая деталь, вплоть до цвета обои или выбора мягких игрушек, что сейчас красуются на стеллажах.

"На самом деле этот проект очень масштабный и в перспективе будет внедрен по всей стране. Спасибо за поддержку в его реализации руководству МВД и Департамента полиции Алматы. Отмечу, что чуть больше месяца назад такая же комната была презентована на базе УВД города Талдыкорган. Мы сегодня неспроста говорим о детках, об их защите не только в правовом плане, но и в моральной и психологической поддержке. Для этих целей нужны действенные инструменты. Мы переняли зарубежный опыт, адаптировали его в нашей среде и теперь планируем организовать повсеместное обучение сотрудников полиции, работающих с детьми, детской психологии", - поделилась планами Жанна Ахметова.

Между тем, в Департамента полиции Алматы отметили, что с начала года в мегаполисе зафиксировано снижение преступлений в отношении несовершеннолетних на 28,5%, за последние три года снижение уровня преступности в отношении детей составляет минус 18%.

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