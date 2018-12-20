В России усомнились в нужности "Барыса" для КХЛ

Из лиги могут исключить пару команд.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) возможны изменения. Глава Лиги Дмитрий Чернышенко хочет увеличить географию турнира с привлечением европейских команд. При этом число участников сократить с 25 до 24 клубов. При таком положении дел какие-то клубы придется исключить. Пока наиболее вероятными называются "Северсталь" и "Адмирал", пишет Vesti.kz.

Российский портал "Спорт день за днем", рассуждая, стоит ли убирать только местные команды, затронул и нужность для КХЛ астанинского "Барыса".

"Почему нужен. Иностранных клубов в Восточной конференции - раз, два и обчелся. В прямом смысле слова. Ну а конкурентоспособных и того меньше - один. "Барыс" хоть периодически и занимается наигрыванием целой команды для национальной сборной, остается единственной иностранной командой, выигрывавшей дивизион в "регулярке". Найти в Азии более классные клубы сложно. Да и селекционный отдел "Барыса" - один из лучших в лиге. С таким постоянством привозить в КХЛ североамериканцев, которые оправдывают ожидания, - редкость.

Почему не нужен. Казахстан - не хоккейная страна. У "Барыса" арена на 12 тысяч зрителей, а стабильно приходит только четыре - пять. И это при достаточно успешном выступлении команды, сильных легионерах и даже побывавшем в Казахстане Матче звезд лиги. Зачем держать команду там, где игра непопулярна? Ну или не так популярна, как у конкурентов? Ведь "Барыс" - это уже бренд, на который, правда, даже в родном городе не собирается болельщик", - пишет СМИ.

Напомним, 20 декабря "Барыс" примет ярославский "Локомотив". Начало в 20:00 по местному времени.

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