Маулен Ашимбаев призвал партийцев активизировать работу

Маулен Ашимбаев призвал коллег из местных филиалов партии открыто поднимать эти вопросы и принимать системные меры для их решения.

Завершение календарного года стало поводом для подведения промежуточных итогов реализации поручений Президента. Наряду с успехами есть и очевидные недоработки. На совещании в Центральном аппарате партии "Нұр Отан" Маулен Ашимбаев рассказал о ходе исполнения Послания и Пяти социальных инициатив Главы государства, а также призвал коллег активизировать работу в этом направлении.

По его словам, серьезные нарекания вызывает реализация программы микрокредитования. Особенно это заметно в городах страны. На 1 декабря всего 1 000 казахстанцев, проживающих в городах, получили льготные займы. В числе аутсайдеров Атырауская, Павлодарская области и г.Астана, где показатель выдачи кредитов в городах не превышает и трети от запланированного. Еще одной проблемой остается недостаточная активность банков второго уровня, которые держат на своих счетах порядка 60% средств, выделенных им государством на микрокредитование населения.

Маулен Ашимбаев призвал коллег из местных филиалов партии открыто поднимать эти вопросы и принимать системные меры для их решения.

- Мы видим, что показатели очень низкие. Почему мы замалчиваем, что сегодня фактически не исполняется поручение Главы государства по выдаче микрокредитов для городского населения? В городах большая доля МСБ. Многие хотели бы воспользоваться этими льготными кредитами, - уверен первый зампред партии "Нұр Отан".

Еще одна важная задача – эффективная реализация программы "7-20-25". Первый зампред партии "Нұр Отан" посетовал, что в регионах не ведется целенаправленная работа с очередниками на получение жилья, многие до сих пор не знают о преимуществах льготной ипотечной программы. Он также напомнил, что в Послании Глава государства призвал акиматы помочь социально-уязвимым слоям населения и востребованным в регионах специалистам в приобретении доступного жилья.

- Мы не видим исполнения поручений Президента страны по субсидированию местными исполнительными органами первоначального взноса для отдельных категорий граждан. Создается впечатление, что нет общего подхода и каждый регион разрабатывает свои схемы. Эти вопросы на уровне Правительства должны активно решаться, - заявил Маулен Ашимбаев.

В завершение встречи первый зампред партии "Нұр Отан" поручил депутатам фракции партии и ее местным представительствам активизировать работу по дальнейшей организации качественного контроля за реализацией Послания и Пяти социальных инициатив Президента.

- Партия должна активно вовлекаться в разъяснение, информационное сопровождение и общественный контроль по реализации поручений Елбасы, - заключил Маулен Ашимбаев.

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