О чем Путин говорил с журналистами

Самые яркие цитаты с большой пресс-конференции Владимира Путина.

В московском Центре международной торговли прошла ежегодная большая пресс-конференция президента. Мероприятие длилось почти четыре часа, глава государства успел ответить на несколько десятков вопросов. Самые интересные цитаты — в подборке РИА Новости.

О тех, кто "правит миром"

"Мы знаем, где находится штаб, который пытается управлять миром, и он находится не в Москве".

"Семьсот с лишним миллиардов долларов США тратят на оборону, а мы 46, на минуточку. У нас 146 миллионов граждан в России, а в странах НАТО 600 миллионов, и вы считаете, что наша цель — управлять миром? Это штамп".

Об отношениях Москвы и Вашингтона

"Надеюсь, <...> в конце концов мы достигнем дна наших отношений и поймем, что нужно подниматься, нужно оттолкнуться от этого дна".

О ядерной угрозе

"Опасность подобного развития событий в мире — она как-то затушевывается, уходит. <... > А между тем, если, не дай бог, что-то подобное возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации. <…> Исхожу из того, что у человечества хватит чувства самосохранения, чтобы не доводить до крайностей".

О новом оружии России

"Сейчас (США. — Прим. ред.) выходят из ДРСМД. <...> Конечно, надо будет обеспечить свою безопасность <...>. Пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся каких-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем".

О ПРО США в Японии

"Я много раз говорил и могу еще раз повторить: мы не считаем, что это оборонительное оружие. <...> Поэтому здесь у нас иллюзий нет никаких <...>. Тем не менее стремимся и искренне будем стремиться дальше к заключению мирного договора с Японией".

О санкциях

"Это связано с ростом могущества России, с повышением конкурентоспособности. Появляется мощный, сильный игрок, с которым нужно считаться, а не хочется. Совсем еще недавно (в США. — Прим. ред.) думали, что и страны-то такой больше нет (России. — Прим. ред.), а, оказывается, есть и надо с ней считаться".

"Россия почти всю свою жизнь, всю свою историю живет так или иначе в каких-то ограничениях и санкциях".

О реакции на санкции

"Есть и плюс от этих санкционных дел. Это заставило нас включить мозги по очень многим направлениям".

(Импортозамещение. — Прим. ред.) Это же не просто "хотелки" какие-то руководства страны, это интересы народа, которые мы защищаем. Защищаем аккуратно, кстати говоря, без всякого хамства, спокойно, сдержанно, но делаем свое дело и будем двигаться дальше в этом направлении".

Об инциденте в Керченском проливе

"Мне кажется, что провокации всегда плохи. Провокация — она рассчитана на обострение ситуации".

"Их (украинских военных. — Прим. ред.) послали, рассчитывали, что кто-то из них погибнет. Большое недовольство, я вижу, в правящих кругах (Украины. — Прим. ред.) вызвало то обстоятельство, что никто не погиб".

О Порошенко

"Удалась она (провокация в Керченском проливе. — Прим. ред.) или не удалась — ну, с точки зрения повышения рейтинга — может быть, потому что рейтинг у Петра Алексеевича вроде подрос. <...> Наверное, он свою задачу выполнил. За счет интересов страны".

О Донбассе

"Скажите, кто установил блокаду на этой территории — между Донбассом и остальной частью Украины, разве Россия это сделала? Это сделали украинские власти, ввели сплошную экономическую блокаду, — территорию, которую они считают своей. Они стреляют по этим гражданам, которых считают своими гражданами".

"Вот мы действительно оказываем гуманитарную и другую помощь и поддержку людям, которые проживают на этой территории, но только для того, чтобы их окончательно там не раздавили и не съели, и не порвали, и будем это делать дальше".

Об отношениях Москвы и Киева

"Дело не в персоналиях. Дело в отношении к людям".

"Мы хотим, чтобы на всей территории Украины, в том числе и на Донбассе был мир и процветание. Мы заинтересованы в этом, потому что Украина остается одним из наших крупнейших торгово-экономических партнеров. Торговый оборот между Россией и Украиной, несмотря на все усилия сегодняшних киевских властей, растет".

О церковном расколе

"То, что сейчас происходит в православии, как у нас говорят в народе, — уму непостижимо. Это прямое вмешательство государства в церковную религиозную жизнь. Такого не было еще никогда со времен Советского Союза. <...>. Cоздали эту объединенную раскольническую церковь стамбульского прихода. Не нравится московского прихода — будет стамбульского прихода".

"Я думаю, что это (деньги. — Прим. ред.) главный побудительный мотив Варфоломея — подчинить территорию, а потом еще зарабатывать на этом. Я думаю, что это главный побудительный мотив, кроме, конечно, подсказки из Вашингтона".

"И меня больше всего беспокоит, что за этим, безусловно, начнется передел собственности. Он, по сути, уже идет".

О чиновниках и нацпроектах

"Если чиновники чувствуют, что не могут реализовывать нацпроекты, то пусть освободят места для оптимистов".

О ценах на бензин

"Возможна какая-то корректировка, связанная с ростом НДС в начале января, и я не думаю, что она будет значительной".

Об НДС

"Сейчас мы его (ненефтегазовый дефицит бюджета. — Прим. ред.) сократили до 6,6 процента (ВВП. — Прим. ред.). А в следующем году он должен уже быть шесть процентов и так держаться в течение нескольких лет. Это очень важный показатель устойчивости экономики России. Повышение НДС в том числе связано с необходимостью удержать этот показатель ненефтегазового дефицита".

О повышении пенсионного возраста

"Это объективная тенденция, от этого никуда не деться. Я же прекрасно отдавал себе отчет в том, как люди будут реагировать".

Об ужесточении ответственности за выражение неуважения к органам власти в интернете

"Есть правила, которые нужно соблюдать везде. Если есть ответственность вне интернета, она должна быть и в интернете".

О патриотизме

"Я считаю, что в самом хорошем, не квасном смысле этого слова, патриотизм не может не быть основой укрепления нашего государства, в широком и в самом благородном смысле этого слова".

О браке

"Как порядочный человек, когда-то должен буду это сделать (жениться. — Прим. ред.)".

О поварах Путина

"Все мои повара — сотрудники Федеральной службы охраны, они люди военные, в разных званиях находятся, других поваров у меня нет".

О здоровье президента

"Не дождетесь <...>. Я занимаюсь спортом и стараюсь следить за здоровьем. <...> На сегодняшний день все в порядке".

О бюрократии

"Бюрократия вечна! Победить ее невозможно, но и жить без нее невозможно".

О протестах

"Нужно, безусловно, обеспечить права граждан на выражение своего мнения, своей позиции, в том числе и путем публичных мероприятий. Но все эти мероприятия <...> должны всегда оставаться в рамках закона. Все, что выходит за рамки закона, недопустимо".

О работе СМИ

"Сила в правде. В этой формуле заложено призвание средств массовой информации. Сила в правде, и только так средства массовой информации могут завоевать доверие миллионов людей".

Об образе жизни топ-менеджеров "Газпрома"

"Всегда надо следить за расходами, за полетами на бизнес-джете. Надо посмотреть, чего они там делали, какой они там футбол смотрели".

О пытках в колониях

"Там нужно совершенствовать эту систему и нужно повышать уровень гражданского контроля. <...> Любые нарушения закона, тем более пытки — это преступление".

О мусоре

"Мы должны построить за ближайшие годы, до 2024 года, 200 перерабатывающих заводов. Не знаю, хватит ли этого. Но хотя бы 200 по стране мы должны сделать".

О допинге

"В значительной степени мы сами виноваты в той ситуации, которая создалась, потому что все-таки применение допинга-то было, другое дело, что нам пытаются навязать тезис о том, что это было на государственном уровне. Это не так, этого никогда не было, нет и никогда не будет".

О рэперах

"По поводу задержания рэперов — я с вами согласен. Это ни к чему, это ведет к результату, обратному ожидаемому. Ничего хорошего в этом нет".

О задержании иностранцев

"Если есть какие-то люди, которые нарушают российские законы, вне зависимости от их национальной государственной принадлежности, мы будем на это реагировать, но не будем хватать ни в чем не повинных людей только для того, чтобы их на кого-то менять".

О Скрипалях

"Не было бы Скрипалей, что-нибудь другое придумали бы. А цель только одна — сдержать развитие России как возможного конкурента. Других целей я не вижу".

Об отношениях с Лондоном

"На мой взгляд, российско-британские отношения находятся в тупике, в интересах обеих стран из этого тупика выйти".

О Brexit

"Пускай они сами решают, это не наше дело. А то сейчас опять обвинят нас в чем-нибудь".

Об Афганистане

"Если они (западные партнеры. — Прим. ред.) хотели констатировать, что там (в Афганистане — Прим. ред.) все хорошо, то, мне кажется, что это далеко от реалий".

О Турции

"Турция, несмотря на то что она является страной НАТО, выполняет свои обязательства, насколько мы видим, как член альянса, в то же время проводит независимую внешнюю политику. Мы это очень ценим".

Об американцах в Сирии

"Что касается вывода американских войск, я не знаю, что это такое. США присутствуют в Афганистане уже сколько, 17 лет? И почти каждый год говорят о том, что они выводят оттуда свои войска. <...> Мы не видим признаков вывода американских войск пока, но допускаю, что это возможно".

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