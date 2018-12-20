"Кайрат" сенсационно вылетел из Кубка Казахстана по футзалу

Алматинцы проиграли в этом турнире впервые за семь лет.

Алматинский "Кайрат" сложил полномочия действующего обладателя Кубка Казахстана по футзалу, передает корреспондент Vesti.kz.

В полуфинале "Кайрат" сыграл вничью с "Актобе" - 2:2, но проиграл в серии пенальти - 5:6. У алматинцев дубль оформил Чингиз Есанаманов (23-я и 26-я минуты), а у победителей в основное время забили Алан (6) и Евгений Валенко (29).

Для "Кайрата" это поражение стало первым в сезоне. Ранее алматинский клуб ни разу не уступал под руководством бразильца Кака.

В финале Кубка "Актобе" сыграет с рудненским "Аятом", который в дополнительное время победил талдыкорганский "Жетысу" - 3:2.

Таким образом, впервые за семь лет "Кайрат" проиграл в Кубке Казахстана. До алматинского клуба последним обладателем трофея был карагандинский "Тулпар", уже прекративший свое существование.

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