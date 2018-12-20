США отменили встречи по Сирии в ООН
Неизвестно, какие именно встречи не состоятся.
Фото : ednews.net20 декабря 2018, 22:00
Джеймс Джеффри, специальный представитель Соединенных Штатов по Сирии в ООН, отменил встречи по установлению мира в Сирии, которые должны были пройти в четверг, 20 декабря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные источники.
В агентстве подчеркнули, что не располагают информацией о том, какие именно встречи не состоятся.
Ранее стало известно, США выводят войска из Сирии. Позднее сообщалось, что США перестанут наносить авиаудары по ИГ (организация запрещена в России) в Сирии.
Источник: РГ
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