"Барыс" проиграл в матче с дракой Кормье

Форвард астанинцев брутально разобрался соперником.

Хоккеисты "Барыса" проиграли ярославскому "Локомотиву" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 20 декабря, в Астане и завершилась со счетом 1:2. Гости вышли вперед на четвертой минуте - на четвертой минуте Степан Санников забил "Барысу" в большинстве. Удаление же заработал шведский форвард астанинцев Андре Петерссон, который восстановился от травмы и сыграл впервые с 18 ноября.

Во втором периоде, а именно на 26-й минуте, "Барысу" удалось отыграться. Шайба получилась красивой - нападающий Роман Старченко доиграл эпизод до конца и забил в падении.

Равным счет был недолго. Вторую и победную шайбу "Локо" провел на 34-й минуте - ее автором стал Егор Аверин. Как и в первом случае, удаление заработал Петерссон.

После третьего гола главным событием в игре стала драка между форвардом "Барыса" Патрисом Кормье и защитником "Локо" Никитой Черепановым. Канадец одним ударом разбил нос сопернику и отправил его в нокдаун. Покинул лед Черепанов при помощи врачей.

В третьем периоде, несмотря на все усилия "Барыса", счет не изменился. В концовке астанинский клуб взял тайм-аут и выпустил шестого полевого игрока, но финальный навал на ворота "Локо" не увенчался успехом.

С 54 очками "Барыс" идет пятым в Восточной конференции КХЛ, а "Локо" с 51 баллом идет четвертым на "Западе". Астанинцы прервали серию из двух побед, а ярославцы - серию из трех поражений.

В следующем матче "Барыс" 24 декабря примет дома владивостокский "Адмирал", идущий на последнем, 13-м, месте на "Востоке". Игра начнется в 19:30 по времени Астаны.

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