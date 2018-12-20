Четырехлетнего костанайца позвали в Россию на Первый канал

Его необычная реакция на Деда Мороза привлекла внимание в Сети.

Видео с участием четырехлетнего Алеши Луговского в интернете заметили редакторы программы "Видели видео?" на Первом канале и пригласили маленького казахстанца и его маму на запись новогодней программы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Алау".

Видео с участием своего маленького сына разместила журналист Наталья Луговская. Именно к ней позвонили редакторы и попросили помочь найти Алешу.

"Я сказала, что это мой сын. Редактор передачи "Видели видео?" Екатерина сказала, что им понравилось забавное видео и они хотят Алешу пригласить на съемки новогодней программы. Я была в шоке. Это было так неожиданно и здорово. Я конечно согласилась. 14 декабря мы уже были в студии Первого канала на съемках. В студии было показано видео с нашим сыном. Он был участником номинации вместе с Дедом Морозом-альпинистом. В обычные дни он занимается промышленным альпинизмом, а перед новым годом поздравляет детей, забираясь к ним домой через окна", — рассказывает Наталья.

По словам Натальи, маленький участник эфира сначала стеснялся, но все же отвечал на вопросы ведущего и российских звезд, которые тоже участвовали в записи эфира. Было голосование в номинации. Эксперты-звезды и телезрители проголосовали за четырехлетнего Алешу.

"В этот день было несколько записей. Много участников. Были мама с сыном из Алматы, приехали семьи из Бишкека. В записи эфира участвовали животные, которые тоже появились в интернете. Весь процесс очень четкий, скоординированный. Первый канал все-таки. Очень интересно было. Плюс приятный бонус — прогулки по новогодней Москве. Замечательный подарок к Новому году", — делится впечатлениями Наталья.

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