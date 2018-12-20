У гитариста Cannibal Corpse нашли арсенал оружия и три черепа

В коллекции музыканта среди прочих предметов были 50 дробовиков, 10 полуавтоматических винтовок, включая АК-47.

У гитариста американской метал-группы Cannibal Corpse Пэта О’Брайана нашли 80 единиц огнестрельного оружия и три черепа. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на издание Revolver.

Полиция провела обыски в доме О’Брайана в городе Нортдейл штата Флорида и обнаружила у него 50 дробовиков, 10 полуавтоматических винтовок, включая АК-47, две винтовки "Узи" и 20 пистолетов. У музыканта было зарегистрировано все оружие, кроме одного обреза. Помимо этого, у него нашли три огнемета и три черепа.

Ранее в доме О’Брайана 10 декабря произошел пожар, после чего он напал с ножом на полицейского.

После инцидента в Сети появились кадры с места пожара арендованного гитаристом дома.

Cannibal Corpse's Pat O'Brien: Over 70 Shotguns, Semiautomatic Rifles Found in Home https://t.co/p12H9Wf0AB — Nationaal Gyurka Jansen (@ThE_ED) 19 декабря 2018 г.

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