У гитариста Cannibal Corpse нашли арсенал оружия и три черепа
В коллекции музыканта среди прочих предметов были 50 дробовиков, 10 полуавтоматических винтовок, включая АК-47.
У гитариста американской метал-группы Cannibal Corpse Пэта О’Брайана нашли 80 единиц огнестрельного оружия и три черепа. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на издание Revolver.
Полиция провела обыски в доме О’Брайана в городе Нортдейл штата Флорида и обнаружила у него 50 дробовиков, 10 полуавтоматических винтовок, включая АК-47, две винтовки "Узи" и 20 пистолетов. У музыканта было зарегистрировано все оружие, кроме одного обреза. Помимо этого, у него нашли три огнемета и три черепа.
Ранее в доме О’Брайана 10 декабря произошел пожар, после чего он напал с ножом на полицейского.
После инцидента в Сети появились кадры с места пожара арендованного гитаристом дома.
Cannibal Corpse's Pat O'Brien: Over 70 Shotguns, Semiautomatic Rifles Found in Home https://t.co/p12H9Wf0AB— Nationaal Gyurka Jansen (@ThE_ED) 19 декабря 2018 г.
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