Опубликован трейлер новых "Людей в черном"

Ожидается, что фильм выйдет на экраны в июне 2019 года.

В Сети появился трейлер четвертой части популярной фантастический комедии "Люди в черном: Интернэшнл". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале студии Sony Pictures Entertainment, пишет РИА Новости.

В спин-оффе снялись Тесса Томпсон, Ребекка Фергюсон, Крис Хемсворт и Лиам Нисон. Режиссером картины стал Феликс Гэри Грей.

Первые три части фантастической серии снял режиссер Барри Зонненфельд, а главные роли в оригинальных картинах исполнили Уилл Смит и Томми Ли Джонс.

Ожидается, что фильм выйдет на экраны в июне 2019 года.

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