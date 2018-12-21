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Шнуров написал стихотворение о женитьбе Путина

В стихотворении музыкант также сравнил проведение больших пресс-конференций президента с ритуалом, к которому все уже привыкли.

Фото : © РИА Новости / Алексей Даничев21 декабря 2018, 00:46

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное прошедшей пресс-конференции Владимира Путина, пишет РИА Новости.

Особое внимание музыкант уделил вопросу женитьбы президента.

"Он сказал, что рад служить отчизне // Как порядочный жениться обещал", - написал Шнуров на своей странице в Instagram.

В стихотворении музыкант также сравнил проведение больших пресс-конференций президента с ритуалом, к которому все уже привыкли.

В ходе пресс-конференции Путина спросили, когда он женится и на ком. Президент ответил, что как порядочный человек когда-то должен будет это сделать.


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