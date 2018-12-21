США обвинили граждан Китая в кибератаках на NASA и ВМС

Замгенпрокурора США Род Розенстайн призвал Пекин "прекратить незаконные действия в сфере кибербезопасности и соблюдать нормы международного права".

Власти США обвинили двух граждан Китая в кибершпионаже в отношении ряда американских компаний. По мнению Вашингтона, злоумышленники были связаны с китайский разведкой.

Хакеры якобы состояли в группе APT10, которая "подрывала информационную безопасность" 45 компаний в США и 11 других странах. Как считают в администрации президента Дональда Трампа, они пытались добыть информацию в сфере интеллектуальной собственности. Также они обвиняются в попытке взломать лаборатории NASA, компьютерные сети министерства энергетики и ВМС США.

Замгенпрокурора США Род Розенстайн призвал Пекин "прекратить незаконные действия в сфере кибербезопасности и соблюдать нормы международного права".

Источник: Росбалт

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