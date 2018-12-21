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Кондитер из России придумал необычный десерт

Житель Челябинска придумал "самые русские конфеты".

Фото : АиФ21 декабря 2018, 06:00

Эти конфеты выглядят, как настоящие пельмени. Если не знать, что они из шоколада, можно легко перепутать. А внутри — секретный ингредиент, передает Sputnik Казахстан.

Автор идеи — кондитер из Челябинска Владислав Новиков-Барковский. Он создал эти необычные сладости, назвав их "самыми русскими конфетами". Вместо начинки в этих оригинальных конфетах — водка.

Создатель шоколадных пельменей надеется, что они станут достойным сувениром, который встанет в одном ряду с матрешкой и шапкой-ушанкой, которые ассоциируются с Россией.


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