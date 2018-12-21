Кондитер из России придумал необычный десерт
Житель Челябинска придумал "самые русские конфеты".
Фото : АиФ21 декабря 2018, 06:00
Эти конфеты выглядят, как настоящие пельмени. Если не знать, что они из шоколада, можно легко перепутать. А внутри — секретный ингредиент, передает Sputnik Казахстан.
Автор идеи — кондитер из Челябинска Владислав Новиков-Барковский. Он создал эти необычные сладости, назвав их "самыми русскими конфетами". Вместо начинки в этих оригинальных конфетах — водка.
Создатель шоколадных пельменей надеется, что они станут достойным сувениром, который встанет в одном ряду с матрешкой и шапкой-ушанкой, которые ассоциируются с Россией.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4951008-80a52bfa30b4acc08eff31a632386610
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...