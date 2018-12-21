В РК предлагают приостановить прием заявлений на получение земли под ИЖС

В списках много "мертвых душ", а некоторые подают заявления сразу в 10 городах.

В очереди на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство намерены навести порядок. Несмотря на то, что некоторые граждане числятся в ней по несколько лет, их могут вычеркнуть из списка, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Эксперты предлагают пока не выдавать участки под индивидуальное жилищное строительство. В списках очередников полный бардак. В них находят "мертвые души", имена голливудских звезд и легендарных казахских батыров.

"Это люди, которые уехали, переехали. Люди, которые погибли. Они до сих пор стоят в очереди", - отметил эксперт по земельным отношениям Бакытжан Базарбек.

На время, пока будут со всем разбираться, эксперты предлагают и вовсе приостановить прием заявок на получение участков. С предложением о моратории они намерены обратится во все уполномоченные органы, а после внести изменения и в законодательные акты.

"Мы должны временно прекратить прием заявлений. А для этого мы должны внести изменения в статью 50 пункта 2 Земельного Кодекса "О временном приостановлении приема заявлений" и временного приостановления спецучета на очередь, на 10 соток под ИЖС. Это, по крайней мере, приостановит подачу заявлений, потому что одни и те же люди подают заявления. Бывает, один и тот же человек подал заявления в 10 городах", - сказал эксперт по земельным отношениям Бакытжан Базарбек.

Помимо очень активных граждан, жаждущих получения земли во всех регионах страны, в списки попали и "мертвые души" из числа знаменитостей и исторических деятелей. Например, батыр Исатай Тайманулы, который жил в XIX веке, до сих пор ждет получения участка в Уральске; почивший еще раньше Моцарт и ныне живущий, но не подозревающий о своих правах на 10 соток в Акмолинской области Казахстана голливудский актер Курт Рассел. Сейчас чиновники выясняют и не исключают, что после проверки появятся уголовные дела.

"Включение в список очередников несуществующих лиц говорит о том, что есть возможность продолжать это делать и в других регионах страны. Поэтому нами будет принято какое-то решение, чтобы эти возможности исключить. Эта проблема будет решена. Но вместе с тем, и ответственные лица также будут установлены, и меры будут приняты", - говорит руководитель управления департамента антикоррупционной политики АДГСПК Дидар Смагулов.

Возможно, в решении этой проблемы министерству сельского хозяйства, антикоррупционной службе помогут специалисты IТ. С их помощью чиновники надеются разработать механизм, который позволит исключить возможность попадания в списки несуществующих лиц. Меры будут принимать и в отношении тех, кто не использует землю по назначению. Однако критериев, оценивающих, освоен участок или нет, пока не существует. По словам Бахытжана Базарбека, сейчас в Комитете по управлению земельными ресурсами разрабатывают нормы, согласно которым можно будет регламентировать и этот вопрос.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!