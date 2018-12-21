Социальная сеть "ВКонтакте" запустила собственный мессенджер в Казахстане

Мессенджер VK Me локализован на казахский и русский языки.

"ВКонтакте" объявила о запуске в Казахстане нового экспериментального продукта – мессенджера VK Me, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу соцсети.

"Впервые мессенджер "ВКонтакте" запускается в виде отдельного приложения без прямой привязки к профилю в соцсети – общаться в VK Me можно с контактами из телефонной книги и друзьями из "ВКонтакте". Если сообщение отправлено человеку, которого нет в друзьях, то ему будет отправлен запрос на переписку", – говорится в сообщении.

В VK Me можно переводить деньги, совершать голосовые и видеозвонки, отправлять музыку, стикеры, фото и видео, записывать аудиосообщения, делиться геолокацией и многое другое.

"Пока мессенджер запускается в формате эксперимента и доступен лишь части аудитории. Команда "ВКонтакте" будет внимательно изучать обратную связь пользователей и делать использование VK Me максимально комфортным – как в паре с основным приложением, так и без него", – сообщает пресс-служба компании.

Руководитель продукта VK Me Вячеслав Шебанов отметил, что мессенджер запускается в рамках эксперимента и пока только в Казахстане, так как соцсеть очень популярна в стране.

В Казахстане "ВКонтакте" пользуются больше 7,3 млн человек ежемесячно. 71% из них регулярно заходят "ВКонтакте" с мобильных устройств. Мессенджер VK Me локализован на казахский и русский языки. Мобильное приложение уже доступно в App Store и Google Play.

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