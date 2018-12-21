Письма с новогодними желаниями передали акиму Павлодара

Они просят его подарить новые квартиры.

Письма с новогодними желаниями получил сегодня аким Павлодара от жителей домов, которые местные власти планируют снести. Обращения людей пропитаны искренней верой в чудо. В них они называют градоначальника главным Дедом Морозом города и просят исполнить их заветную мечту, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Семиклассница Снежана впервые пишет письмо Деду Морозу. Девочка надеется, что оно обязательно дойдет до адресата, а ее желание исполнится.

"Я сказала, что буду хорошо себя вести. Оценки у меня хорошие, пока что", - рассказывает школьница.

Но в отличии от своих сверстниц школьница попросила у новогоднего волшебника не новый компьютер или смартфон. Снежана мечтает о новой квартире для своей большой семьи.

"Ребенок видит все это, слышит. Как в семье разговаривают, как все переживают за эти дома, за наши квартиры. Хочется пожить для себя в нормальной квартире. Если, конечно, так получится, что квартиру нам дадут под Новый год, это, вообще, очень даже прекрасно", - говорит мама школьницы Оксана Мишкарева

Семья Снежаны, как и другие жители микрорайона Сарыарка, живет в 2-этажном доме. Их возводили в середине прошлого века, как временное жилье для работников тогда еще Павлодарского алюминиевого завода. Несколько лет назад власти начали сносить старые дома, обещая построить на их месте комфортабельные высотки. Вот только новостройка, в которую чиновники предлагают переехать, людей не устраивает. По их словам, качество панельной многоэтажки оставляет желать лучшего. Тонкие стены, текущая кровля и скромная квадратура – это лишь малая часть нюансов, которая смущает людей. Они утверждают, что им просто не повезло. С подрядчиком, возводившим дом, неоднократно судился акимат. А объекты, которые сдает компания, и ранее вызывали возмущение новоселов. Поэтому людям только и остается, что верить в чудо. "Очень тебя прошу, Снегурочка, передай Дедушке Морозу нашу просьбу. Пусть исполнит ее на Новый год". Десятки людей, живущих в старых 2-этажках, обратились к Деду Морозу с просьбой сделать им подарок, о котором они мечтают уже несколько лет. Все обращения собрала Снегурочка, уложив их в яркую коробку, изготовленную собственными руками.

"Мы хоть, конечно, все выросли, перестали верить в Деда Мороза. Но все-таки чудеса случаются, и мы на них надеемся. Поэтому сейчас мы повезем эти письма нашему главному Деду Морозу, который наш аким города", - отметила жительница города Юлия Пашкевич.

Снегурочка отправилась к Деду Морозу в деловом костюме, восседающем в здании городской администрации. Охрана сказочного персонажа к появлению Снегурочки отнеслась довольно спокойно, отметив, что Дед Мороз занят, но письма ему обязательно передадут.

"Передайте Деду Морозу нашему. - Хорошо! Спасибо".

Аким Павлодара Ануар Кумпекеев пока еще не отрастил густую белую бороду, но шанс стать настоящим Дедом Морозом, исполняющим заветные желания павлодарцев, у него уже есть. И, возможно, у этой сказки будет счастливый конец, которого люди с нетерпением ждут.

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