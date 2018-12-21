Почему миграционный пакт ООН может расколоть Европу

Одна из целей глобального договора - создание благоприятных экономических, политических и социальных условий в тех странах откуда прибывают мигранты.

Около 30 млн жителей постсоветского пространства находят работу за пределами своих стран. В Казахстане ежегодно увеличивается число трудовых мигрантов из стран Центральной Азии. 19 декабря на Генассамблее ООН был принят миграционный пакт. Договор о безопасном, упорядоченном и легальном перемещении людей грозит привести к расколу в Европе, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

7-летняя Джейкелин Макуин умерла на пути к лучшей жизни. Вместе с отцом и еще 160 мигрантами из Гватемалы, она пыталась пересечь американо-мексиканскую границу. Маленькая беженка не ела и не пила несколько дней. Ее смерть вызвала широкий резонанс в обществе, еще раз напомнив о глобальной проблеме переселенцев. Расследованием гибели ребенка займется демократическая партия Америки. Только по официальным данным, на границе с Мексикой за последние 20 лет погибли больше 7 тысяч мигрантов. Есть опасения, что реальная цифра гораздо выше. О правах и свободах людей, оказавшихся в чужой стране, громко заговорили с трибуны Генеральной ассамблеи ООН. Разработан Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции.

"Чтобы дать человеческое лицо миграции и заставить ее работать, она должна быть упорядоченной, безопасной и регулируемой. Мы должны учитывать мнение более 250 млн иммигрантов по всему миру. И безусловно, мнение и сообществ, которые принимают их", - отметила председатель 73 сессии генассамблеи ООН Мария Эспиноса.

Первый в истории миграционный пакт содержит 23 цели, способные изменить политику стран в отношении беженцев. Его обсуждение началось в 2015 году – на пике миграционного кризиса. Правда, документ, пока даже не имеющий юридический силы, уже привел к расколу. "За" проголосовали 152 государства, против выступили 5, еще 12 членов ООН воздержались. Специальную комиссию, которая будет заниматься защитой прав детей-мигрантов, впервые решили создать в Мексике. Бурные обсуждения документа идут в Германии, принимать его отказываются в Словакии. Зато США, кажется, пока деликатно игнорируют документ. Одобрение миграционного пакта ООН Бельгией вылилось в массовые протесты. Около 5 тысяч человек вышли на улицы, выступив против подписания документа. Еще около тысячи бельгийцев, на соседней улице поддержали его. Горячие споры уже привели к отставке премьер-министра Бельгии.

"Был организован марш против договора, который продвигают в ООН. Они говорят, что миграция вызывает беспокойство. Я абсолютно не обеспокоен. Мы призываем к солидарности и гуманности в отношении беженцев", - сказал участник акции протеста Ренцо Клеверс.

Одна из целей глобального договора - создание благоприятных экономических, политических и социальных условий в тех странах откуда прибывают мигранты. С одной стороны мера, которая должна во много раз уменьшить поток беженцев, с другой - возложение на государства дополнительных обязанностей. И пока идут бурные споры, мигранты своими силами стремятся улучшить свою жизнь. Преодолевают железные заборы в надежде на спасение.

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