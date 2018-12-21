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Двое экибастузцев пытались выбросить труп женщины на свалку

Двое приятелей пригласили в гости сорокалетнюю подругу, а затем ее зарезали.

Фото : Соцсети21 декабря 2018, 07:37

В Экибастузе двое приятелей жестоко расправились со знакомой. Чтобы избавиться от тела, они завернули его в ковер и попытались выбросить на свалку, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Но дойти до контейнеров не успели. Странную парочку с тяжелым свертком остановили сотрудники охранного агентства. Они-то и увидели человеческие ноги, торчащие из ковра. Подозреваемые в момент задержания находились явно в неадекватном состоянии. Но от чего именно, еще только выясняется. Уже в полиции установили, что двое приятелей, старшему из которых 28 лет, пригласили в гости сорокалетнюю подругу, а затем ее зарезали.


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