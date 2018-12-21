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В нескольких регионах Казахстана у школьников отменили занятия

20 декабря синоптики "Казгидромета" распространили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана.

Фото : Уральская неделя21 декабря 2018, 07:53

Сильный мороз стал причиной отмены уроков у учеников в нескольких городах Казахстана, передает Sputnik Казахстан.

В школах Астаны 21 декабря для учащихся 0-9 классов первой смены отменяются, сообщает управление образования столицы.

В четверг синоптики "Казгидромета" распространили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана, в том числе в Астане и Акмолинской области. Сообщалось, что ночью 21 и 22 декабря прогнозируется до минус 32 градусов мороза.

Также сегодня из-за низкой температуры воздуха не пойдут в школы ученики 0 — 5 классов в Костанае.

Не будут заниматься в пятницу и школьники на востоке Казахстана. В Усть-Каменогорске отменены занятия для учеников 1-4 классов первой смены, в Семее — для учащихся 1-9 класса первой смены. Уроки в школах отменяются и в ряде районов области. Так, в Бородулихинском районе сегодня прогнозируется минус 36 градусов.


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