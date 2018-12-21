Тимур Бекмамбетов не успел снять в последних "Елках" келинку Сабину и сожалеет об этом

Режиссер поделился, что если бы написал письмо Деду Морозу, то попросил бы мира, порядка в этом мире, и чтобы все были как можно дольше здоровы и не болели.

Известный режиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов, перед запуском новых седьмых "Елок", которые станут последними, посетил прямой эфир утренней информационно-развлекательной программы "Доброе утро, Казахстан!". На вопрос ведущих Первого канала Евразия Жанны Чулановой и Талгата Байгужинова, о том, рассматривает ли голливудский режиссер Тимур Бекмамбетов отечественных актеров для воплощения киногероев своих фильмов, ответил, что сожалеет, что не снял-таки в "Елках" небезызвестную келинку Сабину – успешный образ Нуртаса Адамбая, передает Zakon.kz.

"Очень жаль, что это последний фильм "Елки", они закончились, а Нуртас Адамбай так и не снялся в нашем фильме. Я искренне считаю, что это замечательный актер, режиссер, шоумэн, и его образ - келинка Сабина, должна была быть в наших "Елках". Я знаю очень много кинематографистов Казахстана, но вот именно для "Елок", келинка Сабина замечательно бы подошла!", - сказал Бекмамбетов.

Известный режиссер теплыми словами вспомнил свои детство и юность в городе Атырау, который в то время носил название Гурьев. Казахстан ассоциируется у режиссера с теплом, достатком, спокойствием, ведь это было время его детства. Лучшее воспоминание, по словам режиссера - это посещение зимним днем кинотеатра "Мир", куда на кинопоказы он ходил с бабушкой и дедушкой. Теперь традиция ходить в кино в канун зимних праздников существует благодаря новогодним фильмам Тимура Бекмамбетова. На фильм "Елки" люди ходят семьями и ждут продолжения этой доброй новеллы весь год. Именно фильмы Бекмамбетова дарят атмосферу праздника и ощущение того, что Новый год пришел.

"Мы думали, что это будет один фильм. Потом появился второй, потом третий. И эта добрая история продолжается уже почти 10 лет. Люди по нашим "Елкам" даже вспоминают свою жизнь. Говорят так: "Мы познакомились, когда был первый фильм "Елки", когда вышел второй – мы поженились. На четвертой "Елке" у нас появился ребенок, а потом он пошел в школу. Люди измеряют жизнь "Елками" и это стало неожиданной, но очень важной для нас вещью. Потому что самое дорогое, что у нас есть в жизни – это время и наши близкие. Наши фильмы об этих незыблемых ценностях. Они об удивительной дате – 31 декабря, когда мы прощаемся с прошлым годом, вступаем в новый… и это очень символичные день и ночь", - сказал Тимур Бекмамбетов.

Режиссер поделился, что если бы написал письмо Деду Морозу, то попросил бы мира, порядка в этом мире, и чтобы все были как можно дольше здоровы и не болели. А еще прощали друг друга.

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