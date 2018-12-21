В колонии строгого режима объяснили, почему заключенные проткнули животы

Таким способом заключенные выразили протест против пыток, которые якобы практикуют в тюрьме.

В Алматинской области администрация колонии строгого режима показала, как живется заключенным. Руководство уверяет, над осуждёнными в исправительном учреждении не издеваются. Несколько дней назад Дмитрий Артющенко и Жанибек Байбосын обвинили сотрудников учреждения в физическом и психологическом давлении. В знак протеста они даже пытались покончить жизнь самоубийством, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

"Били, унижали, задевали честь и достоинство сотрудники данного учреждения. В моей смерти прошу винить администрацию учреждения ЛА-155/12".

Похожие видеообращения выложили в сеть неделю назад сразу несколько заключенных. У каждого на груди была вырезана лезвием надпись: "в моей смерти винить администрацию ЛА-155/12". Это колония максимальной безопасности, где содержатся особо опасные преступники. А после Дмитрия Артющенко и Жанибека Бейбосына нашли с прутом в животе. Их срочно отправили в больницу Капчагая. Таким способом заключенные выразили протест против пыток, которые якобы практикуют в тюрьме. А еще, говорят, у них до сих пор нет зимней одежды. Руководство колонии заверило: бунтари лгут. Все заключенные всегда сыты и одеты. А вот как на территории исправительного учреждения оказался мобильный телефон, на который всё снималось, сотрудникам неизвестно. Сейчас проводится служебное расследование.

"Он был на работе, на рабочем месте. Вот там использовал вот эту арматуру. Потому что мы не можем следить, там не может контролер. Если осужденный пришел на работу, там уже через определенное время контролер проходит по надзору и смотрит через каждые два, час времени. Он обходит. В это время он и совершил",- заявил и.о. замначальника ДУИС Алматинской области Нурлан Калиякбаров .

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