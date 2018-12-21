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Директор школы-интерната в Актобе уволилась после драки двух учеников

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе и воспитатель получили замечание, классному руководителю 10 класса объявлен строгий выговор.

Фото : 7News.kz21 декабря 2018, 08:36

После драки между старшеклассниками в школе интернате имени Максата Кусаинова уволилась директор. Освобождены от занимаемой должности замдиректора и педагог психолог, передает МИА "Казинформ".

Как прокомментировали в управлении образования Актюбинской области, после инцидента между старшеклассниками, в школе-интернате проведено разбирательство. Членами рабочей группы было установлено, что воспитательный процесс в учебном заведении был организован не на должном уровне и со стороны администрации ослаблен контроль.

По результатам проверки директор школы-интерната Гульнар Тажигалиева признала, что ею были допущены серьезные упущения, повлекшие конфликт между старшеклассниками и уволилась по собственному желанию. Заместитель по воспитательной работе, педагог-психолог были освобождены от занимаемых должностей.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе и воспитатель получили замечание, классному руководителю 10 класса объявлен строгий выговор.

8 декабря 2018 года в школе-интернате произошел конфликт между двумя учащимися 10-х классов. В результате драки один из старшеклассников с ножевым ранением был доставлен в областную детскую клиническую больницу. В настоящее время состояние школьника стабильно, он продолжает лечение в домашних условиях.

По данному факту органами внутренних дел начато следствие, второй участник конфликта находится под подпиской о невыезде.


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