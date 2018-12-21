Итоги года: самые обсуждаемые происшествия в Казахстане

За что убили Дениса Тена в Алматы, как заживо сгорели 52 человека в пассажирском автобусе на трассе Актюбинской области, и почему в Астане погиб внук Олжаса Сулейменова.

К счастью, 2018 год обошелся для Казахстана без массовых трагедий. Однако локальных происшествий, которые получили небывалый отклик у людей, была масса. Подводя итоги, Zakon.kz выбрал для вас несколько самых резонансных ЧП, которые оставили свой след в истории. Каждая из них получила логическое завершение, но помнить об этом казахстанцы будут еще долго.

Убийство казахстанского фигуриста Дениса Тена

Спортсмен трагически погиб в возрасте 25 лет

Пятикратный чемпион Казахстана по фигурному катанию, бронзовый призер Олимпиады-2014, трехкратный победитель чемпионатов мира, девятый в рейтинге Международного союза конькобежцев спортсмен Денис За свою жизнь парень успел добиться признания казахстанских и зарубежных спортсменов и федераций, а также стать любимцем публики. Денис скончался в больнице Алматы. Причиной смерти послужили множественные ножевые ранения, которые спортсмен получил, защищая свое имущество.

Алматинцы пришли на место убийства Тена, чтобы почтить его память

Нападение на спортсмена произошло 19 июля в районе обеда на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Фигурист был ранен преступниками, которые пытались снять зеркала с его автомобиля. Денис Тен вступил с ними в схватку, в результате которой получил смертельное ножевое ранение.

В течение двух дней после убийства вся страна следила за ходом расследования. Всего в деле оказались замешаны трое подозреваемых. Обвиняются в убийстве при этом только двое: Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов. Третий подозреваемый Жанар Толыбаева обвиняется в недонесении о преступлении. В ходе следствия было установлено, что девушка во время ограбления должна была лишь предупредить подельников, если вдруг возникнет угроза, однако даже после убийства она решила не сообщать в органы о случившемся.

Панихида по Денису Тену прошла 20 июля 2018 года. Проводить фигуриста в последний путь пришли тысячи казахстанцев.

Дениса Тена похоронили в поселке Дружба

25 сентября министр внутренних дел Калмуханбет Касымов сообщил о том, что расследование убийства Тена практически завершено. С тех пор подозреваемым суд не раз продлевал срок ареста. После срок истекает 7 декабря. Главное судебное разбирательство в деле подозреваемых пока не назначалось. Хоть финальная точка в этом деле еще не поставлена, однако все обстоятельства гибели спортсмена уже выяснены, осталось лишь дождаться приговора.

Самое главное - трагедия и давление среди общественности заставила задуматься МВД о давно напрашивающейся реформе полиции. Первые изменения министерство уже начало внедрять по всему Казахстану. После смерти в честь Дениса была издана книга, открыта мемориальная доска, проведено несколько выставок и мероприятий. По мотивам его жизни планируется снять полнометражный документальный фильм. Тут хочется отметить, что мы и без фильма его запомним - успешным, добрым, молодым...

В страшной аварии в Астане погиб внук Олжаса Сулейменова

Искандер всего через пару месяце планировал отпраздновать 27-летие и собственную свадьбу

Еще одна летняя катастрофа произошла в Астане. 22 июня на перекрестке города в результате ДТП погиб Искандер Сулейменов. 26-летний парень ехал на мотоцикле, когда неожиданно один из участников дорожного движения решил совершить маневр, нарушив правила ПДД. По словам родственников, мотоцикл Искандр купил недавно. Был неопытным, поэтому никогда не превышал скорость. После столкновения парень пролетел 12 метров, погибнув практически мгновенно. В YouTube сразу же появилось несколько каналов, на которых очевидцы выкладывали видео с аварией, однако большинство из них сейчас удалено.

Виновницей ДТП стала дочь начальника департамента внутренних дел Кызылординской области - Малика Мухитова. Еще до суда Мухитову начали обвинять в том, что она пытается уйти от ответственности. Однако суд все-таки состоялся. Судили виновницу ДТП 13 ноября. Суд учел мнение семьи Сулейменовых, которые отказались от материальной компенсации и просили ей максимальное наказание. В итоге девушку приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права управлять транспортные средства в течение пяти лет.

Малика Мухитова в зале суда. Фото: Sputnik-Казахстан.

Адвокат подсудимой после оглашения приговора рассказал журналистам, что они будут добиваться апелляции, ведь суд не учел главное обстоятельство дела - Искандер двигался на перекрестке с солидным нарушением скоростного режима. Отметим, что в ходе следствия со скоростью мотоцикла происходили странные вещи. Например, три различных экспертизы показали превышение скорости мотоциклистом от 80 до 110 километров в час. До происшествия Мухитова работала старшим менеджером нацкомпании "Самрук Казына".

52 человека сгорели заживо в автобусе на трассе в Актюбинской области

Из полыхающего автобуса удалось спастись всего пяти пассажирам

18 января 2018 года в 10 часов 30 минут в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068 километре автодороги "Самара-Шымкент" в движущемся автобусе произошло загорание пассажирского автобуса марки "Икарус". В салоне автобуса находились 55 пассажиров и два водителя. Из салона автобуса удалось выбраться живыми только пяти пассажирам. Из 55 людей в автобусе казахстанцами оказались трое (водители) - всем удалось спастись. В аварии погибли 52 гражданина Узбекистана.

Следственным департаментом уголовные дела были заведены сразу по нескольким статьям: "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", "Недоброкачественный ремонт транспортных средств или выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями, лицом ответственным за техническое состояния, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Спасшиеся из пожара водители автобуса получили по пять лет колонии

Причиной страшного пожара стало то, что в автобусе не работала система отопления, а потому пассажиры были вынуждены греться подручными средствами. Для этого в салоне были подожжены газовые горелки. Родственники просили дать максимальный срок и заставить выплатить моральную компенсацию всех виновных за допущенные нарушения, в их числе - трое выживших водителей.

9 ноября актюбинский суд поставил точку в этом деле. На скамье подсудимых в итоге оказалось пятеро казахстанцев. Трое водителей: Максат Пернебеков, Нуржан Кыргызбаев и Барат Танатов вменяли нарушения требований пожарной безопасности и правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц. Учредитель транспортной компании "Азия транзит сервис" Нурлыбек Тилепбаев, которому инкриминируют подделку документов, и не выполнение обязательств. А также механик Бахадир Бердибаев, который, по данным следствия разрешил выпустить в рейс неисправный автобус.

Родственники погибших узбекистанцев просили для подсудимых максимальный срок наказания

Всех действующих лиц судья признал виновными в произошедшем. Трое водителей получили по пять лет колонии, а также лишились водительских прав на семь лет. Учредитель компании и механик транспортной компании, обслуживавшей автобус, приговорены к лишению свободы на срок три года и шесть месяцев, а также лишены права заниматься пассажирскими перевозками в течении пяти лет. Все виновники аварии обязаны выплатить материальный ущерб в размере двух миллионов тенге каждой из пострадавших семей.

Отдельно стоит остановиться на том, что своей вины в ходе следствия и судебного процесса осужденные не признали. Адвокаты заявили о том, что будут обжаловать приговор.

Трагедии в мире, которые оказали влияние на казахстанцев

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Площадь пожара торгового центра составила 1600 квадратных метров. Фото: russian.rt.com

25 марта в городе Кемерово Российской Федерации произошел один из крупнейших пожаров за всю историю торговых центров. В ТРЦ "Зимняя вишня" погибло в общей сложности 60 человек, более 40 пострадавших доставлены в больницы. Власти города объявили трёхдневный траур. Жертв среди казахстанцев в ТРЦ не было, однако вместе с ними погибла в пожаре жительница Павлодара Марина Баранова, у которой в Кемерово проживали дети и внуки.

В пожаре погиб 41 ребенок

По словам очевидцев трагедии, которым удалось выбраться из горящего здания, в "Зимней вишне" не сработала пожарная сигнализация, и посетители узнали о ЧП слишком поздно, когда времени на эвакуацию уже не оставалось. Самое главное - двери кинозалов были заблокированы, из-за чего люди просто застряли в очаге возгорания.

По официальной версии МЧС, основной причиной пожара стал поджог в детском "сухом" бассейне. 15 мая в Кемерово начали снос сгоревшего торгового центра. В будущем на месте трагедии появится сквер. По обещаниям местных властей, вокруг него не будут располагаться объекты торговли или питания. Возле снесённого ТРЦ установили гранитный камень, в память о жертвах пожара

Уже в конце мая были задержаны и арестованы экс-глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов и руководитель управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григорий Терентьев. Мамонтову инкриминируют халатность и растрату, Терентьеву - только халатность.

Технический директор ТРЦ быстро оказался на скамье подсудимых Фото: РИА Новости

До 1 ноября фигурантами расследования являлись 12 человек - люди, ответственные за ввод ТЦ в эксплуатацию, а также за пожарную сигнализацию и тушение огня на месте происшествия. Предварительное следствие завершится 25 декабря.

В списке арестованных - бывшая сотрудница Госстройнадзора Кемеровской области Светлана Шенгерей, начальник ГУ МЧС Кузбасса Александр Мамонтов, глава отдела надзора областного МЧС Григорий Терентьев, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрей Бурсин, управляющая ТЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок, генеральный директор торгового центра Юлия Богданова, начальник инспекции областного Госстройнадзора Танзилия Комкова, технический директор ТЦ Георгий Соболев, охранник "Зимней вишни" Сергей Антюшин, директор фирмы, обслуживавшей систему пожарной сигнализации в торговом комплексе, Игорь Полозиненко и монтёр пожарной сигнализации Александр Никитин.

Демонтаж конструкции происходил в несколько этапов. Фото: russian.rt.com.

Однако позже количество подозреваемых увеличилось до 15 человек. Новыми обвиняемыми по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" стали гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслав Вишневский, Эдуард Комков (сын начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, которая уже является обвиняемой), а также гендиректор ООО "ИСК Ресурс" Никита Чередниченко.

После случившегося в Казахстане прошли массовые проверки крупнейших торговых центров, вокзалов и других объектов массового скопления людей. Десятки выявленных нарушений устранялись в максимально короткие сроки. Проверке подвергались не только службы быстрого реагирование, но и удобство входов-выходов, системы оповещения и исправность систем пожаротушения.

Стрельба и взрывы в Крыму

Политехнический колледж, город Керчь. Фото: TASS.

17 октября студент Керченского политехнического колледжа Влад Росляков устроил стрельбу и взрыв в учебном заведении. Погибли 20 человек, в том числе нападавший, около 50 оказались в больницах. Нападавший покончил с собой в библиотеке, при нем были обнаружены боеприпасы и еще несколько самодельных бомб. Парень получил лицензию на ношение оружия в сентябре, сразу после достижения совершеннолетия. Бомбы Росляков собирал сам. Первая из них взорвалась в помещении столовой.

Практически сразу после инцидента, в Крыму была усилена охрана всех основных объектов, в том числе Крымского моста. На полуострове действует режим чрезвычайной ситуации, закрыты все учебные заведения и детские сады, а также объявлен трехдневный траур. На инцидент отреагировали и власти Украины: пограничники на границе с Крымом перешли на усиленный режим работы.

Российские СМИ одними из первых раскопали информацию о характере и привычках студента. Оказалось, что Росляков открыто выражал ненависть к учебе, однокурсникам и преподавателям. Следственный комитет РФ позже опровергнет информацию о том, что это послужило причиной нападения. В тот же день для допроса был задержан отец стрелка. Следователям мужчина рассказал, что сын был довольно замкнут, почти не имел друзей и увлекался оружием и компьютерами. Но прежде агрессию с его стороны он не замечал.

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