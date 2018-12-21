В Казахстане ожидается морозная погода без осадков

В Астане прогнозируют понижение температуры до 30-32 мороза.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 21 декабря, передает Zakon.kz.

По информации синоптиков, на большую часть территории Казахстана будет влиять отрог антициклона, в связи с чем установится морозная погода без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, утром и днем усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с. В Туркестанской области местами ожидаются туман, низовая метель, ветер 15-20 м/с. В Кызылординской области местами ожидается туман, утром и днем ветер 15-20 м/с. В Мангистауской области местами ожидается ветер 15-20 м/с. В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, днем в районе Жаланашколя ветер 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, ночью низовая метель. В Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман.

В Астане ночью 21, 22 декабря ожидается понижение температуры до 30-32 мороза. Ночью 21, 22 декабря ожидается понижение температуры в южной половине Акмолинской области до 30-33 мороза, в Карагандинской области до 32-35 мороза, в Восточно-Казахстанской области до 33-38 мороза.

Прогноз погоды в Алматы: днем -6°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды в Астане: днем -21°, ясно.

Прогноз погоды на 21 декабря.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!