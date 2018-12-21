Из 17 рассмотренных дел Верховным судом вынесен один оправдательный приговор

В одном деле отменена конфискация имущества.

Кальянбеков Болат опубликовал новый пост в Facebook о судебной практике Верховного Суда.

Стоит отметить, что 19 декабря 2018 года кассационной коллегией рассмотрено 17 дел. По одному делу вынесен оправдательный приговор, по одному – оставлен в силе оправдательный приговор нижестоящих судов. Ещё в одном деле отменена конфискация имущества.

По делу Терещенко

В октябре 2016 года суд первой инстанции прекратил дело в отношении Валентины Терещенко по ч. 1 ст. 68 УК по нереабилитирующ им основаниям за покушение на совершение уголовного проступка. Кассационная инстанция оправдала осужденную за отсутствием состава преступления. Дело пересмотрено по протесту генерального прокурора.

За Терещенко признано право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс.

По делу Тлендиева

Следствием Нурлан Тлендиев обвинялся в том, что будучи следователем органов внутренних дел, допустил утрату вещественных доказательств (денежных средств в сумме 138 500 тенге) по находящемуся в его производстве делу о незаконном обороте наркотиков, то есть совершил халатность.

В июле 2018 года Тлендиев был оправдан судом первой инстанции за отсутствием в его деянии состава уголовного правонарушения. Апелляционной коллегией оправдательный приговор оставлен без изменения.

Верховный Суд, рассмотрев уголовное дело по протесту Генерального Прокурора, оставил в силе вынесенные судебные акты с оправданием Тлендиева.

Постановление кассации основано на следующем:

1) Нижестоящими судами сделан обоснованный вывод об отсутствии в действиях Тлендиева состава уголовного правонарушения и правильной мотивировки оправдательного приговора.

Размер утраченных 138 500 тенге (69000 – средства ДВД, 69500 – личные денежные средства задержанных) признан незначительным и несущественным.

Тогда как состав уголовного правонарушения, предусмотренног о ч.1 ст. 371 УК (халатность), является материальным и обязательным условием наступления ответственности за халатность, является причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законам интересам общества и государства.

При этом по смыслу закона определение существенности вреда должно проводиться на основе анализа таких критериев, как, размер материального ущерба, значение утраченного и поврежденного имущества, важность нарушенных интересов государства или прав и законных интересов граждан или организаций и т.д.

2) Правильно оценена позиция троих потерпевших, которым принадлежала часть денежных средств, об отсутствии каких-либо претензий по их утрате вследствие несущественност и материального ущерба.

Считать, что причинение ущерба ДВД на сумму 69 000 тенге является существенным, оснований нет, так как данная сумма незначительна и может быть восполнена в установленном законом порядке.

3) Утрата вещдока не повлекла каких-либо последствий для расследуемого дела в отношении задержанных, которые признаны виновными и осуждены, приговор вступил в законную силу.

4) По данному факту проводилось служебное расследование, по результатам которого Тлендиев был привлечён к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

По делу Абдрахаева

Куаныш Абдрахаев в январе 2018 года был оштрафован на 40 МРП с лишением права на управление автотранспортны ми средствами на 4 года. Вещественное доказательство – автомашина конфискована в доход государства.

Абдрахаев признан виновным в том, что управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, будучи лицом, лишенным права автоуправления, допустил столкновение с автомашинами "Камаз" и "Тоyota Rav4".

Верховный Суд, рассмотрев дело по протесту генерального прокурора, отменил конфискацию автомашины в доход государства и вернул её по принадлежности осужденному.

Абдрахаев совершил не умышленное, а не осторожное преступление. Признано, что данная автомашина является предметом уголовного правонарушения, а не орудием, как указано в приговоре.

Абдрахаев признан виновным в совершении транспортного уголовного правонарушения, автомобиль им использовался в качестве средства передвижения, а не как орудие совершения уголовного правонарушения.

В ходе досудебного производства доказательств о преступном характере происхождения транспортного средства, принадлежавшего Абдрахаеву, не установлено.

Тогда как согласно ст.48 ч.1 УК конфискации подлежит имущество, находящееся в собственности осужденного, добытое преступным путём либо приобретённое на средства, добытые преступным путём, а также имущество, являющееся орудием или средством совершения уголовного правонарушения.

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