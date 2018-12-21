Технология добра

Инициативы компании Samsung приносят радость тем, кому кажется, что мир от них отвернулся.

Накануне 9 мая сотрудники компании Samsung, благотворительного фонда "Аяла" и агентства Cheil Kazakhstan развезли подарки алматинским ветеранам. Сет – цветы и большая коробка с продовольствием.

Это только одна из множества инициатив Samsung, которая приносит радость тем, кому кажется, что мир от них отвернулся.

Праздник по случаю Наурыза Samsung и "Аяла" провели в детском лагере Arman Dala для 170 воспитанников интернатов для детей с нарушениями в интеллектуальном развитии городов Каскелен и Есик. А в мае 450 детей из южной столицы повеселились в парке Fantasy World Almaty, арендованном компанией Samsung.

Осенью же 50 учеников алматинского интерната №10 для детей из малообеспеченных семей в Капчагае вместе с Samsung и "Аяла" приняли участие в захватывающем квесте, стреляли по мишеням из игрушечных автоматов, искали спрятанный на пляже клад. В финале запустили воздушных змеев, которые наверняка останутся в их памяти навсегда.

Особая категория адресатов соцпомощи Samsung – детишки, страдающие серьезными заболеваниями.

Компания открыла "умные" классы, оснащенные новейшим учебным решением Samsung School, в Национальном научном центре материнства и детства в Астане и Научном центре педиатрии и детской хирургии в Алматы. Теперь маленькие пациенты с онкологическими заболеваниями не будут пропускать школьные занятия, а также узнают много нового на внеклассных уроках.

В прошлом году Samsung открыла школу программирования Coding Lab для старшеклассников. Ребята учатся программировать, создавать Android-приложения, постигают основы компьютерной графики и дизайна.

"Samsung выступает активным социально ответственным членом общества в Казахстане. У нас еще много планов!", – сказал Берик Умаров, менеджер по связям с общественностью и корпоративно-социальной ответственности компании Samsung Electronics Central Eurasia.

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