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Курс доллара к тенге еще немного вырос на утренних торгах

По результатам торгов средневзвешенный курс доллара США составил 371,43 тенге за доллар.

Фото : Экспресс К21 декабря 2018, 11:34

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам. В торгах принял участие 21 банк, передает Zakon.kz.

По результатам торгов средневзвешенный курс доллара США составил 371,43 тенге за доллар (+0,67 тенге), объем торгов - 221 900 тыс. USD (+68 700 тыс. USD);

По Евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия котировки отсутствовали;

По рублю России с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,4490 тенге за рубль, предложение - 5,4590 тенге за рубль.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 53,8356 тенге за юань (+0,1970 тенге), объем торгов - 900 тыс. юаней (+200 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара составляет 371.1 - 372.7 тенге за доллар.


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