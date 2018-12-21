Курс доллара к тенге еще немного вырос на утренних торгах
По результатам торгов средневзвешенный курс доллара США составил 371,43 тенге за доллар.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам. В торгах принял участие 21 банк, передает Zakon.kz.
По результатам торгов средневзвешенный курс доллара США составил 371,43 тенге за доллар (+0,67 тенге), объем торгов - 221 900 тыс. USD (+68 700 тыс. USD);
По Евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия котировки отсутствовали;
По рублю России с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,4490 тенге за рубль, предложение - 5,4590 тенге за рубль.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 53,8356 тенге за юань (+0,1970 тенге), объем торгов - 900 тыс. юаней (+200 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара составляет 371.1 - 372.7 тенге за доллар.
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