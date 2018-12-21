Как это делается: инновации в табачной отрасли

Табачная компания "Филип Моррис Интернэшнл" (ФМИ), опираясь на прочный научный фундамент, развивает целый портфель инновационных бездымных продуктов.

Наука всегда ставила перед собой цель улучшить жизнь общества. Все исследования и, как результат, научные открытия имели конечной целью качественные изменения ее уровня. Можно привести массу примеров внедрения инновационных изобретений в повседневную жизнь человека — так было с холодильниками, лифтами, ремнями и подушками безопасности, экзоскелетами, помогающими инвалидам ходить. Этот же главный принцип — улучшить качество жизни человечества — использует в своей работе над технологиями, которые снижают риски заболеваний, связанных с курением, и табачная компания "Филип Моррис Интернэшнл" (ФМИ). Для этого компания, опираясь на прочный научный фундамент, развивает целый портфель инновационных бездымных продуктов.

"С начала производства сигарет в 1880-х годах в технологическом процессе произошло очень мало изменений, — рассуждает старший вице-президент по коммуникациям ФМИ Мариан Зальцман. — Но в последнее десятилетие перед нами встал вопрос: что если технологии помогут снизить риск заболеваний для курильщиков, но при этом оставить им то же удовольствие? XXI век сделал это возможным". Сегодня над исследованиями воздействия бездымных продуктов в швейцарском Невшателе, где находится Центр исследования и разработок ФМИ (построенный на месте бывшего футбольного поля), и в подразделении центра в Сингапуре трудится более 430 ученых и экспертов из разных стран мира более чем в 30 дисциплинах — таких как медицина, фармацевтика, токсикология, химия, биология, информатика и т. д.

"Я сама курила сигареты и точно знаю, какой вред это наносило моему организму, ведь я ученый",— рассказывает Мойра Гилкрист. Однако угроза здоровью любителей сигарет в целом не останавливает: госпожа Гилкрист приводит цифры ВОЗ, согласно которым сегодня в мире около 1,1 млрд совершеннолетних курильщиков, и к 2025 году c учетом демографических изменений их количество сохранится.

Такие цифры заставляют ФМИ, по признанию ее сотрудников, искать альтернативы привычным сигаретам, вред которых известен и хорошо изучен. Да, курение вызывает привыкание и становится причиной целого ряда серьезных болезней, признают в ФМИ. Однако то, что главной причиной заболеваний, вызванных курением, является никотин, не что иное, как извечный миф.

"Это не так, не в никотине дело. Он присутствует в табаке естественным образом, вообще, весь никотин происходит из натуральных источников: он есть как в табаке, так и в других растениях, например, в баклажанах или картофеле", — говорит госпожа Гилкрист. Никотин, конечно, не безвреден, он вызывает привыкание, но не является основной причиной заболеваний, связанных с курением.

Проблема кроется в продуктах горения: именно они, как свидетельствуют десятилетия научных исследований, являются главной причиной болезней, связанных с курением.

Поэтому ФМИ и разрабатывает продукты с пониженным риском, куда в том числе входит и система нагревания табака IQOS. Задача компании — создавать системы доставки никотина, не использующие горение табака. В портфеле бездымных продуктов ФМИ есть не только IQOS, но и электронные сигареты, а также другая никотиносодержащая продукция с альтернативной горению системой доставки никотина.

Откуда у сотрудников ФМИ берется уверенность, что нагревание снижает риски заболеваний и является куда более щадящим для организма процессом, чем горение? Ответ кроется в результатах многолетних научных исследований, которые проводит компания.

Производитель не жалеет средств на исследования: с 2008 года ФМИ инвестировала в разработку, маркетинг и коммерциализацию табачных продуктов с пониженным риском около $5 млрд. В научном портфолио ФМИ уже более чем 3,4 тыс. патентов, и еще более 5 тыс. ожидают одобрения. Это позволяет компании занимать 58-ю строчку в топ-100 крупнейших держателей патентов в Евросоюзе и быть единственным табачным производителем в этом списке.

Программа научной оценки ФМИ основывается на экспертизе в области химии, биологии, информатики и медицины, а методы работы базируются на практиках фармацевтической отрасли и соответствуют руководящим принципам, опубликованным Центром табачных продуктов U.S. FDA (Управление по санитарному надзору за качеством продуктов питания и лекарственных препаратов США) в 2012 году, следует из информации на сайте ФМИ. При этом компания не делает секретов из своих исследований: все результаты изысканий и работы, написанные на их основе, публикуются в интернете на специально созданных ресурсах, таких как PMIScience.com или Sbvimprover.com. Последний также является и краудсорсинговой платформой для независимой проверки методов и данных, полученных в ходе исследований в сфере системной биологии. Результаты исследований публикуются в рецензируемых научных журналах всего мира. Все клинические исследования компании регистрируются на портале ClinicalTrials.gov. Таким образом, экспертное сообщество может открыто обсуждать все, что происходит в ФМИ в научной области, и делать свои, независимые исследования.

Весь процесс научной работы над продуктами с пониженным риском, которые проводит ФМИ, можно разделить на пять больших уровней: "Базовые исследования", "Токсикологическая оценка", "Клиническая оценка", "Восприятие и поведение" и "Долгосрочная оценка".

"Самая сложная задача — как понять, что один продукт лучше другого с точки зрения токсичности, — рассказывал в июле 2017 года Андре Калантзопулос.— В фармацевтике есть так называемые доклинические исследования, когда мы изучаем аэрозоль и определяем степень снижения уровней токсичных и канцерогенных веществ. ВОЗ и органы здравоохранения ряда стран разработали списки вредных веществ, содержащихся в сигаретном дыме. У ВОЗ он состоит из девяти компонентов, у Министерства здравоохранения Канады — из 44 веществ, в сокращенном списке U.S. FDA — 18 веществ. В нашей лабораторной практике мы исследуем 58 компонентов".

Эти 58 компонентов включают в себя такие вещества, как оксид этилена, стирол, формальдегид, ацетальдегид, бензпирен, фенол, гидрохинон и т. д. Как следует из опубликованных ФМИ результатов исследований, уровень образующихся в аэрозоле IQOS вредных и потенциально вредных веществ по сравнению с обычной сигаретой снижается в среднем на 90–95%.

В июне 2018 года ФМИ опубликовала результаты первых шести месяцев 12-месячного клинического исследования Exposure Response Study (ERS, изучение реакции организма на воздействие), данные, полученные за вторые шесть месяцев, еще анализируются. По сути, ERS ставило своей целью измерить биологическую реакцию человеческого организма на использование IQOS по сравнению с теми, кто продолжал курить. Для этого в ФМИ отобрали восемь маркеров (липопротеин высокой плотности, лейкоциты, растворимая молекула межклеточной адгезии sICAM-1, 11-дегидротромбоксан-B2, 8-эпи-простагландин-2?, карбоксигемоглобин, объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1), общий NNAL). Эти маркеры ассоциируются с возникновением болезней, связанных с курением (например, болезни сердца и легких), охватывающих различные системы органов, пути заболевания и биологические механизмы, например, воспаление или окислительный стресс.

В ERS принимали участие 984 добровольца-курильщика, в течение полугода 496 из них продолжали курить сигареты, 488 — сменили их на IQOS. По итогам шести месяцев выяснилось, что все восемь маркеров изменились в том же направлении, что и у людей, которые бросают курить вовсе, причем по пяти маркерам из восьми изменения были статистически значимыми. Один из исследуемых показателей — уровень холестерина в крови. Известно, что курение вызывает снижение содержания липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и увеличивает уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), а отказ от курения устраняет дисбаланс между ЛПВП и ЛПНП. ERS показало, что у перешедших на IQOS восстанавливается нормальный баланс липопротеинов.

"Результаты очень обнадеживающие, — радуется глава медицинского департамента ФМИ Франк Людике. — Все наши наблюдения продолжают указывать на снижение риска заболеваний, связанных с курением".

Критически мыслящий индивидуум может возразить: "Звучит и выглядит, конечно, красиво, но где доказательства? Ведь это внутренние исследования, а там можно написать все что угодно". Поэтому важнейшим шагом на пути к их принятию международным медицинским и научным сообществом являются проверка и подтверждение данных независимыми экспертами. С выводом продукта на рынок и его растущей популярностью таких исследований становится все больше. Верификацией отчетов ФМИ уже занимаются регуляторы и правительственные органы таких стран, как США, Великобритания, Германия, Нидерланды.

Вот некоторые выдержки из научных работ. К примеру, отчет Агентства общественного здравоохранения Англии (Public Health England, входит в департамент здравоохранения и соцобеспечения Великобритании) об изделиях, нагревающих табак, содержит вывод о "вероятном сокращении воздействия вредных химических веществ на потребителей по сравнению с сигаретами". О том же говорят и данные Национального института общественного здоровья и окружающей среды Нидерландов, оценки влияния которого схожи с теми, что опубликованы ФМИ. Китайская надзорная служба за качеством табачных изделий сравнила уровень вредных химических веществ в аэрозоле и в сигаретном дыме, "обнаружив, что в IQOS меньше вредных компонентов, чем в обычной сигарете".

В мае Федеральный институт оценки рисков (BfR) Германии опубликовал статью в Archives of Toxicology, проанализировавшую эффект аэрозоля с использованием "режима интенсивного курения" — стандарта, принятого Минздравом Канады. Итоги показали снижение количества отдельных токсинов на 80–99%. В BfR также отметили, что результаты опытов в значительной степени пересекаются с другими недавними исследованиями — в частности, теми, что были проведены в Центре сердечно-сосудистой хирургии Онассиса и Университете Патр в Греции, Национальном институте общественного здравоохранения Японии, а также Лаборатории табака U.S. FDA. В ФМИ говорят, что доступные независимые исследования по химии аэрозолей подтверждают выводы о снижении уровня вредных химических веществ по сравнению с обычными сигаретами и показывают обнадеживающие результаты в отношении других частей их программы оценки. Все эти исследования способствуют столь необходимым научным и нормативным обсуждениям продуктов, свободных от табачного дыма.

Для проверки выводов ФМИ, по поручению правительства РФ, были проведены независимые исследования и в России. Они подтверждают, что содержание вредных веществ в аэрозоле IQOS в среднем на 90% ниже, чем в сигаретном дыме, а также, что влияние вредных веществ на организм при использовании IQOS минимально по сравнению с обычным курением сигарет. В частности, Всероссийский НИИ табака, махорки и табачных изделий сравнил IQOS с пятью ведущими марками сигарет и одной стандартной лабораторной сигаретой (3R4F). Измерялось содержание никотина и девяти вредных веществ по приоритетному списку ФМИ. Результаты исследований подтвердили данные ФМИ. Исследование Казанского федерального университета было призвано оценить влияние IQOS на биохимические показатели курильщиков по сравнению с сигаретами. Результаты тестов выявили, что по различным показателям (содержание карбоксигемоглобина в крови, метаболитов вредных веществ в моче и так далее) воздействие на организм человека при переходе с традиционных сигарет на новую технологию снижается практически до показателей тех испытуемых, которые на время исследования вообще отказались от курения.

Очевидно, до полноценного принятия миром бездымных продуктов еще далеко, и любая инновация должна пройти всесторонние и многолетние независимые проверки. Да и сами по себе устройства вовсе не дешевы. На другой чаше весов — собственное здоровье курильщиков. Выбор всегда есть. Только им решать, "бросать обычное курение" и переходить на новые разработки, снижающие риски многих заболеваний, или продолжать курить сигареты, подвергая угрозе не только свой организм, но и окружающих.

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