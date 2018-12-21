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Антимонопольщики Алматы разбираются по поводу завышенных счетов за газ в квитанциях

Компаниям грозит штраф.

Фото : Platezhy.com21 декабря 2018, 12:20

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по городу Алматы начато разбирательство в отношении действий АО АлПФ "КазТрансГаз" и ТОО "АРЦ Алматыгаз" по факту выставления завышенных сумм в счетах-квитанциях за газ жителям города, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента.

Отмечается, что по результатам изучения данных действий Департаментом будут приняты необходимые меры реагирования в отношении этих субъектов рынка.

"Согласно пункту 3-1 статьи 159 КоАП РК злоупотребление субъектами рынка своим доминирующим или монопольным положением, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на субъектов крупного предпринимательства в размере пяти процентов от дохода (выручки), полученного в результате осуществления монополистической деятельности", - сообщили в ведомстве.


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