В Экибастузе убийцы пытались спрятать тело женщины в ковре

Погибшей оказалась 40-летняя жительница Экибастуза.

В Экибастузе двое молодых людей убили знакомую во время бытовой ссоры. Мужчины спешно решили избавиться от тела убитой – завернули женщину в ковер и направились к ближайшим мусорным бакам, передает Sputnik.

Подозрительную пару заметил прохожий – он обратил внимание на то, что из тяжелого свертка выглядывает нога человека. По случайности мимо проезжал экипаж охранного агентства "Беркут", к сотрудникам которого за помощью и обратился очевидец. Еще до приезда полиции охранникам удалось задержать молодых людей. Часть оперативной работы попала на видео, которое тут же разместили в соцсетях.

Один из задержанных был ранее судим, оба, предположительно, безработные, сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. Начато расследование по статье 99 Уголовного кодекса "Убийство".

Кроме того, один из задержанных официально арестован, предполагается, что именно он нанес женщине ножевые ранения. Санкция на арест второго будет получена в ближайшее время, уточнили в полиции, однако он уже находится в органах правопорядка.

Погибшей оказалась 40-летняя жительница Экибастуза. Пока о ней ничего не известно, но пользователи соцсетей, которые активно обсуждают произошедшее, называют убитую Еленой. Это привлекло к преступлению еще больше внимания, поскольку несколько недель в городе разыскивают пропавшую девушку с таким именем. Однако выяснилось, что это разные женщины.

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