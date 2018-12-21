Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Балетная труппа "Астана Опера" подарила новогоднюю сказку итальянцам

Симфонический оркестр и хор Театра Карло Феличе выступили под руководством талантливого дирижера "Астана Опера" Армана Уразгалиева.

Фото : Астана-Опера21 декабря 2018, 12:32

Театр "Астана Опера" открыл гастроли 20 декабря балетом "Щелкунчик" П.И. Чайковского на сцене Театра Карло Феличе (Италия). Публику пленила грация и выразительность танца казахстанских артистов, после спектакля зрители долго благодарили их за потрясающий новогодний балет, который дарит веру в чудеса.

Художественный руководитель балетной труппы "Астана Опера" - Народная артистка России Алтынай Асылмуратова. Симфонический оркестр и хор Театра Карло Феличе выступили под руководством талантливого дирижера "Астана Опера" Армана Уразгалиева.

Билеты на все 6 спектаклей "Щелкунчик" были раскуплены задолго до начала гастролей. Балет-феерия адресован самой разной аудитории. В зале собрались и ценители балетного искусства, и совсем юные зрители, которые только открывают для себя прекрасный мир театра. Итальянцы с восторгом приняли балет про заколдованного принца.

Зрители оценили масштабные декорации, искусную бутафорию и главное достоинство убранства сцены – вырастающую на глазах гигантскую елку, рядом с которой балерины выглядели совсем как дети из волшебной сказки.

В этот вечер партию Мари блестяще исполнила Заслуженный деятель Казахстана Айгерим Бекетаева. В роли Щелкунчика-Принца великолепно выступил Заслуженный деятель Казахстана Бахтияр Адамжан. Прекрасно свои образы воплотили: Щелкунчик-кукла - Анель Ескалиева, Мышиный король - Жанибек Иманкулов, Дроссельмейер - Ильдар Шакирзянов, Фриц, брат Мари - Анель Ескалиева, Штальбаум - Рахметулла Науанов, жена Штальбаума - Асель Кенжебекова и др.

У казахстанского театра есть уже свой преданный итальянский зритель, который с нетерпением ждет гастролей балетной труппы "Астана Опера", всегда отмечая высокий профессионализм, артистизм, многообразную и сложную технику классического танца.

- Отдельные номера вызывали у нас огромные эмоции: танец Снежинок, создающий фантастический образ молчаливой зимней природы, комедийный китайский танец Чай и индийский танец Кофе. Это великий балет с великолепной музыкой и интересной хореографией. В целом, феерическое действо оставило у нас самые радостные впечатления накануне Рождества, - сказала после спектакля зрительница Николетта Бальбо.

В Италии труппа даст еще 5 спектаклей "Щелкунчик" (дирижеры - Заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдинов и Арман Уразгалиев). Следующей страной в гастрольном графике "Астана Опера" станет Испания, где артисты выступят на сцене Дворца искусств Королевы Софии (Валенсия) с балетом П. Чайковского "Лебединое озеро" с 29 декабря по 5 января.

Гастроли проходят в рамках программы "Рухани жаңғыру" при поддержке Министерства культуры и спорта РК.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты