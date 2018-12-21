Балетная труппа "Астана Опера" подарила новогоднюю сказку итальянцам

Симфонический оркестр и хор Театра Карло Феличе выступили под руководством талантливого дирижера "Астана Опера" Армана Уразгалиева.

Театр "Астана Опера" открыл гастроли 20 декабря балетом "Щелкунчик" П.И. Чайковского на сцене Театра Карло Феличе (Италия). Публику пленила грация и выразительность танца казахстанских артистов, после спектакля зрители долго благодарили их за потрясающий новогодний балет, который дарит веру в чудеса.

Художественный руководитель балетной труппы "Астана Опера" - Народная артистка России Алтынай Асылмуратова. Симфонический оркестр и хор Театра Карло Феличе выступили под руководством талантливого дирижера "Астана Опера" Армана Уразгалиева.

Билеты на все 6 спектаклей "Щелкунчик" были раскуплены задолго до начала гастролей. Балет-феерия адресован самой разной аудитории. В зале собрались и ценители балетного искусства, и совсем юные зрители, которые только открывают для себя прекрасный мир театра. Итальянцы с восторгом приняли балет про заколдованного принца.

Зрители оценили масштабные декорации, искусную бутафорию и главное достоинство убранства сцены – вырастающую на глазах гигантскую елку, рядом с которой балерины выглядели совсем как дети из волшебной сказки.

В этот вечер партию Мари блестяще исполнила Заслуженный деятель Казахстана Айгерим Бекетаева. В роли Щелкунчика-Принца великолепно выступил Заслуженный деятель Казахстана Бахтияр Адамжан. Прекрасно свои образы воплотили: Щелкунчик-кукла - Анель Ескалиева, Мышиный король - Жанибек Иманкулов, Дроссельмейер - Ильдар Шакирзянов, Фриц, брат Мари - Анель Ескалиева, Штальбаум - Рахметулла Науанов, жена Штальбаума - Асель Кенжебекова и др.

У казахстанского театра есть уже свой преданный итальянский зритель, который с нетерпением ждет гастролей балетной труппы "Астана Опера", всегда отмечая высокий профессионализм, артистизм, многообразную и сложную технику классического танца.

- Отдельные номера вызывали у нас огромные эмоции: танец Снежинок, создающий фантастический образ молчаливой зимней природы, комедийный китайский танец Чай и индийский танец Кофе. Это великий балет с великолепной музыкой и интересной хореографией. В целом, феерическое действо оставило у нас самые радостные впечатления накануне Рождества, - сказала после спектакля зрительница Николетта Бальбо.

В Италии труппа даст еще 5 спектаклей "Щелкунчик" (дирижеры - Заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдинов и Арман Уразгалиев). Следующей страной в гастрольном графике "Астана Опера" станет Испания, где артисты выступят на сцене Дворца искусств Королевы Софии (Валенсия) с балетом П. Чайковского "Лебединое озеро" с 29 декабря по 5 января.

Гастроли проходят в рамках программы "Рухани жаңғыру" при поддержке Министерства культуры и спорта РК.

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