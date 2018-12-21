До минус 39 опустятся столбики термометров в некоторых регионах

В северных, центральных и восточных областях по-прежнему ночью будет 30-39°С мороза.

Синоптики РГП "Казгидромет" распространили прогноз погоды на самые короткие дни в году - 22-24 декабря, передает Zakon.kz.

Антициклон, сместившийся на Казахстан, в предстоящие сутки будет разрушаться. Но над Таймыром уже формируется новый антициклон, который, усиливаясь, начнёт смещаться на центральные районы Западной Сибири, а его отрог распространится на Казахстан.

Поэтому в предстоящие выходные дни и понедельник ожидается холодная, преимущественно без осадков погода, снег ожидается лишь в отдельных районах республики, туман сохранится в южных и юго-восточных областях, в западных также туман и гололёд.

В северных, центральных и восточных областях по-прежнему ночью будет 30-39°С мороза, что ниже климатической нормы на 7-10°С.

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