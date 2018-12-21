Сагинтаев: Казахстан будет перенимать научный опыт Сингапура и Китая

Также он отметил, что необходимо понять основные отрасли, где делается наибольшее количество прорывов и выделять деньги туда.

В ходе рабочей встречи премьер-министра Бакытжана Сагинтаева с молодыми учеными были выявлены проблемные зоны научной сферы, сообщает Zakon.kz.

Во время собрания молодые ученые рассказали о своих работах, а также сложностях, которые их работу тормозят. В основном, это относится к закупу реактивов и оборудования, ждать которые им приходится по нескольку месяцев или даже лет и распределение грантов.

- Где сама наука? Я сделал для себя выводы и думаю это не последняя встреча. Я думаю, нам нужно говорить отдельно о том, что есть наука в Казахстане и отдельно – что мешает ей. Надо распределить, какие есть сложности, и какие подразделения могут их решить.

Выслушав всех спикеров, Бакытжан Сагинтаев предложил обращать внимание на опыт других стран.

- В Китае и Сингапуре я видел, что для группы исследователей выделяют небольшую комнату, внутри все есть – пришел и работай. Как получил результат – освобождай место. Теперь ты уже чего-то добился, что-то умеешь, сможешь себя продать. Мы можем это сделать. Сейчас в одном из павильонов ЭКСПО мы будем делать научно-инновационный технопарк и поставим такие же лаборатории, куда смогут ученые приходить и со своей командой работать.

Также он отметил, что необходимо понять основные отрасли, где делается наибольшее количество прорывов и выделять деньги туда.

- Никак не можем распределить финансирование, несчастные 100 млн тенге. Будет миллиард – то же самое будет. Надо понять, куда деньги пойдут, давайте развивать школы. Есть базы, все готово. Мы не просим результат прямо сейчас. Нобелевские премии получают и через 15-20 лет после публикаций своих статей.

Ранее один из спикеров поднял проблему плагиата в научных работах.

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