Более 400 социальных вопросов рассмотрели советы Ассамблеи СКО в 2018 году

Глава региона отметил, согласие и уважительное отношение всех этносов друг к другу стали залогом успешного развития Казахстана.

В Петропавловске состоялась ХХІІI сессии Ассамблеи народа Казахстана Северо-Казахстанской области с участием аким области Кумара Аксакалова. На сессии подвели итоги деятельности Северо-Казахстанской областной ассамблеи народа Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима СКО.

В своем выступлении глава региона отметил, согласие и уважительное отношение всех этносов друг к другу стали залогом успешного развития Казахстана. В Северо-Казахстанской области работает 26 областных и 175 районных этнокультурных объединений, в составе которых насчитывается более 5 тысяч человек. Свою особую миссию в решении вопросов межэтнического и межконфессионального взаимодействия успешно выполняет Совет общественного согласия областной ассамблеи народа Казахстана. На сегодняшний день в области функционирует 129 Советов, рассмотрено 439 социальных вопросов, подчеркнул Кумар Аксакалов. Глава региона поручил усилисть эту работу и в 2019 году. Аким области отметил важную роль института медиации, который позволяет решать конфликты не доходя до суда.

Кумар Аксакалов поручил открыть узбекский культурный центр, и ввести его в состав Ассамблеи СКО. В нашей области проживает более 600 узбеков. Также аким области заявил, что в 2019 году увеличат вдвое финансирование ассамблеи СКО на проведение мероприятий.

В конце сессии по традиции назначили общественного заместителя председателя областной ассамблеи народа Казахстана от этнокультурных объединений. Данную должность занял Амиршоев Анваршох Гайратович - председателя общественного объединения "Таджикская община "Сомониен Север".

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