Вакансия HR-директора "Самрук-Қазына" закрыта

Опыт Фонда по поиску HR-директора обнажил существующую проблему на рынке труда: квалифицированных кадров не хватает почти во всех сферах деятельности.

Четырехмесячные поиски HR-директора для Фонда "Самрук-Қазына" завершились. Вакантную позицию заняла Анар Мухамеджанова. О новом HR-директоре фонда национального благосостояния страны известно, что она имеет степень магистра делового администрирования Роттердамской Школы Менеджмента (Нидерланды), окончила экономический факультет КазГАУ и переводческий факультет КазГУМОМЯ.

Последнее место работы нового HR-директора Фонда – АО "KEGOC", которая является портфельной компанией Самрука. Следовательно, это назначение можно расценивать как повышение для Анар Мухамеджановой. В разные годы она работала в АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" и АО "Каражанбасмунай", которые также входят в Группу Фонда. Справедливости ради необходимо отметить, что новый HR-директор Фонда имеет опыт работы в частных компаниях и консалтинге. Около четырех лет она работала старшим HR-консультантом в бизнес среде и занималась аудитом системы управления персоналом, разработкой методологической базы для управления людьми, организацией и проведением учебных программ для HR специалистов.

Напомним, открытый конкурс на занятие вакантной должности директора департамента по управлению человеческими ресурсами Фонд "Самрук-Қазына" впервые объявил 23 августа. Тогда из поступивших 166 заявок к тестам были допущены 29 человек. Из них 7 успешно сдали тесты, однако ни один кандидат не прошел интервью.

"Фонд объявлял конкурс на эту вакансию два раза. Квалификационные требования были, разумеется, поставлены достаточно высокие, поскольку человеку, который займет эту должность, предстояло практически реализовывать новую кадровую политику фонда, о которой весной этого года объявил наш председатель господин Есимов",- прокомментировал итоги конкурса директор департамента по связям с общественностью "Самрук-Қазына" Сергей Куянов.

По словам Сергея Куянова, опыт Фонда по поиску HR-директора обнажил существующую проблему на рынке труда: квалифицированных кадров не хватает почти во всех сферах деятельности.

"К сожалению, рынок труда сегодня не всегда может предложить нам необходимых специалистов. На многие вакансии конкурсы объявляются по 2-3 раза, приходят десятки, иногда сотни резюме, но кандидаты либо не соответствуют квалификационным требованиям, либо не имеют достаточного опыта. А снизить эти требования – значит, поставить под угрозу выполнение задач, которые будут стоять перед сотрудником. Но фонд будет продолжать выполнять стратегическую линию в области кадровой политики: нам нужны отечественные специалисты международного уровня", - заключил он.

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