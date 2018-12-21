В ближайшее время тарифы на проезд в Астане останутся прежними

Насколько изменится стоимость или наоборот не изменится будет ясно в середине января следующего года.

На брифинге председатель правления ТОО "Астана LRT" Бекмырза Игенбердинов рассказал, что в ближайшее время каких-либо изменений в оплате за проезд общественным транспортом не планируется, передает корреспондент Zakon.kz.

"С 1 января 2019 года каких-то изменений в тарифных планах не будет. Сейчас мы понимаем уже прозрачный пассажиропоток. У нас идет с акиматом диалог по поводу субсидий, которые реально мы должны будем передать перевозчикам. Исходя из этого, будет уже понятно, будут ли изменения в тарифном плане. Начало года уже через 10 дней", - сказал он.

По его словам, только после этих переговоров ситуация по стоимости проезда прояснится.

"По итогам анализа мы будем смотреть, насколько мы будем двигаться влево или вправо. В целом, на сегодня у нас четкое понимание расходов и доходов перевозчиков. Вот эту разницу - "минус" кто-то должен закрывать. Обычно это делает бюджет. Какой у нас бюджет и насколько он сможет покрыть расходы, исходя из этого, будет формироваться тариф для пассажиров", - указал глава компании.

Правда, он заверил, что особых изменений в первом квартале 2019 года не произойдет.

"Но в первом квартале однозначно не будет никаких изменений. Сейчас мы должны будем пройти рабочую комиссию, выйти на общественный совет, на обсуждение, потом идет в маслихат - это работа не менее 3-4 месяцев. Каких-то глобальных изменений до лета как минимум не будет", - заключил Игенбердинов.

Оксана Скибан, Астана

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