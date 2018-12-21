Нигматулин провел заседание бюро мажилиса

Палате предлагается рассмотреть пакет ратификационных законопроектов. В этом ряду Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

21 декабря под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина состоялось бюро мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, передает Zakon.kz.

Палате предлагается рассмотреть пакет ратификационных законопроектов. В этом ряду Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

Конвенция подписана 12 августа 2018 года в Актау президентами Азербайджана, Казахстана, Ирана, России и Туркменистана в рамках пятого Каспийского саммита.

Документом определяются и регулируются права и обязательства Сторон в отношении использования Каспийского моря, включая его воды, дно, недра, природные ресурсы и воздушное пространство над морем.

На обсуждение депутатов Мажилиса вносятся и поправки в Договор о Евразийском экономическом союзе. Необходимость внесения в него изменения обусловлена конституционными изменениями в Республике Армения.

Палате предлагается рассмотреть и Соглашение о международных договорах ЕАЭС с третьими государствами, международными организациями или международными интеграционными объединениями.

Документом устанавливается порядок заключения, приостановления действия и прекращения международных договоров со странами, не входящими в ЕАЭС. Также определяются порядок работы переговорной делегации, полномочия ее руководителя, обязательное согласование с государствами-членами проектов документов, содержащих переговорную позицию и передаваемых третьей стороне.

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