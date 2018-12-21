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Нигматулин провел заседание бюро мажилиса

Палате предлагается рассмотреть пакет ратификационных законопроектов. В этом ряду Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

Фото : Мажилис21 декабря 2018, 13:24

21 декабря под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина состоялось бюро мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, передает Zakon.kz.

Палате предлагается рассмотреть пакет ратификационных законопроектов. В этом ряду Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

Конвенция подписана 12 августа 2018 года в Актау президентами Азербайджана, Казахстана, Ирана, России и Туркменистана в рамках пятого Каспийского саммита.

Документом определяются и регулируются права и обязательства Сторон в отношении использования Каспийского моря, включая его воды, дно, недра, природные ресурсы и воздушное пространство над морем.

На обсуждение депутатов Мажилиса вносятся и поправки в Договор о Евразийском экономическом союзе. Необходимость внесения в него изменения обусловлена конституционными изменениями в Республике Армения.

Палате предлагается рассмотреть и Соглашение о международных договорах ЕАЭС с третьими государствами, международными организациями или международными интеграционными объединениями.

Документом устанавливается порядок заключения, приостановления действия и прекращения международных договоров со странами, не входящими в ЕАЭС. Также определяются порядок работы переговорной делегации, полномочия ее руководителя, обязательное согласование с государствами-членами проектов документов, содержащих переговорную позицию и передаваемых третьей стороне.


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