20 млн поездок на общественном транспорте совершают астанчане ежемесячно

Жители столицы активно пользуются транспортными картами.

На брифинге управляющий директор по платежным системам Astana LRT Даурен Нуралиев рассказал о ситуации с пассажиропотоком на столичных автобусных маршрутах, передает корреспондент Zakon.kz.

"На сегодня 712 тысяч поездок в рабочий день. В выходные - примерно на уровне 470 тысяч сохраняется. Максимальный пассажиропоток, который мы в системе зафиксировали - 759 тысяч поездок. Если взять месяц, то ежемесячно сентябрь, октябрь, ноябрь в месяц примерно 20 млн поездок совершают пользователи общественного транспорта в Астане", - сказал он.

Представитель компании отметил, что жители столицы активно пользуются транспортными картами.

"Так, 605 тысяч уникальных пользователей транспортных карт в месяц. Это хороший показатель люди активно пользуются. С 3 сентября мы запустили все возможные оплаты – QR-код, смс, NFS-оплата. Они начали нарастать только сейчас и эффект мы видим. Если раньше было 0,5%, то в декабре мы видим доля на уровне 3%", - уточнил Нуралиев.

Также он напомнил, что на городских маршрутах действует бесплатная пересадка в течение часа.

"В день совершается 75-80 тысяч поездок. Эти деньги не возмещаются - это примерно 7,5-8 млн тенге ежедневно. Это от количества всех валидаций примерно 14% пересадки занимают", - заключил управдиректор.

Оксана Скибан, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!